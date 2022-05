RR Vs RCB IPL 2022: जोस बटलर के धमाल से फाइनल में राजस्थान, गुजरात टाइटन्स से होगी भिड़ंत, टूटा RCB का दिल

राजस्थान रॉयल्स (RR) ने क्वालिफायर-2 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को हराकर इंडियन प्रीमियर लीग 2022 (IPL 2022) के फाइनल में जगह बना ली है. अब 29 मई को राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स (IPL Final: GT Vs RR) के बीच खिताब के लिए जंग होगी. राजस्थान रॉयल्स की टीम 14 साल के बाद आईपीएल फाइनल में पहुंची है.

क्वालिफायर-2 गंवाने के साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सफर यहां खत्म हुआ और टीम का सपना फिर से टूट गया है. राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 7 विकेट से मात दी है. क्वालिफायर-2 में बेंगलुरु ने पहले बैटिंग करते हुए 157 का स्कोर बनाया था, जवाब में राजस्थान ने 19वें ओवर में सिर्फ 3 विकेट खोकर इस स्कोर को पा लिया.

राजस्थान रॉयल्स ने पहला आईपीएल यानी 2008 में खिताब जीता था, उसके बाद टीम पहली बार फाइनल में पहुंची है. तब राजस्थान रॉयल्स ने शेन वॉर्न की अगुवाई में खिताब जीता था. आईपीएल-2022 शुरू होने से पहले ही शेन वॉर्न का निधन हुआ था, राजस्थान रॉयल्स सीजन की शुरुआत से ही शेन वॉर्न के सम्मान में गेम खेल रही है. ऐसे में अब टीम के पास शेन वॉर्न को श्रद्धांजलि देने का सबसे बेहतरीन मौका है.

क्लिक करें: ‘कोहली आए और गए’, क्वालिफायर में विराट फेल, आया फैन्स का रिएक्शन

जोस बटलर फिर बने जीत के हीरो

जोस बटलर (Jos Buttler) एक बार फिर राजस्थान रॉयल्स के लिए मैच विनर साबित हुए. पूरे टूर्नामेंट में रनों की बरसात करने वाले जोस बटलर एक बार फिर बड़े मौके पर अपनी टीम के लिए सबसे बड़े सितारे बनकर उभरे. जोस बटलर ने क्वालिफायर-2 में शानदार शतक जड़ा और अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा दिया.

जोस बटलर ने अपनी इस पारी में 60 बॉल खेलीं, जिसमें 106 रन बनाए. बटलर ने ही छक्का जड़कर अपनी टीम को जीत दर्ज कराई. अपनी इस पारी में जोस बटलर 10 चौके और 6 छक्के जमाए. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 176 का रहा.

जोस बटलर ने इस पारी के साथ ही इस सीजन में अपने 800 रन भी पूरे कर लिए हैं. जोस बटलर ने इस सीजन में 4 शतक पूरे कर लिए हैं, वह ऑरेन्ज कैप की रेस में काफी आगे चल रहे हैं और अब फाइनल में भी उनसे टीम को बड़ी उम्मीदें होंगी. अभी तक इस सीजन में जोस बटलर 16 मैच में 824 रन बना चुके हैं. जोस बटलर इस सीजन में 4 शतक, 4 अर्धशतक जमा चुके हैं. उनके नाम 45 छक्के, 78 चौके जमाए हैं.

WHAT. A. WIN for @rajasthanroyals! 👏 👏



Clinical performance by @IamSanjuSamson & Co. as they beat #RCB by 7⃣ wickets & march into the #TATAIPL 2022 Final. 👍 👍 #RRvRCB



Scorecard ▶️ https://t.co/orwLrIaXo3 pic.twitter.com/Sca47pbmPX