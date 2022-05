Rajat Patidar IPL 2022: राजस्थान के खिलाफ भी गरजा रजत पाटीदार का बल्ला, सुरेश रैना के इस रिकॉर्ड की बराबरी की

रजत पाटीदार का आईपीएल 2022 में शानदार प्रदर्शन जारी है. राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ दूसरे क्वालिफायर मैच में रजत पाटीदार का जलवा देखने को मिला. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के इस बल्लेबाज ने राजस्थान के बॉलर्स की धुनाई करते हुए शानदार 58 रनों की पारी खेली. इस दौरान पाटीदार ने चार चौके एवं दो छ्क्के जड़े. पाटीदार को रविचंद्रन अश्विन ने जोस बटलर के हाथों कैच आउट कराया.

सुरेश रैना की बराबरी की

पाटीदार ने अपनी इस पारी के दौरान एक खास रिकॉर्ड भी बनाया. पाटीदार अब आईपीएल के किसी सीजन में एलिमिनेटर एवं क्वालिफायर-2 मैच में 50 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले महज दूसरे खिलाड़ी हैं. रैना ने साल 2014 के आईपीएल में यह कारनामा किया था. तब मुंबई इंडियंस के खिलाफ रैना ने सीएसके के लिए एलिमिनेटर मैच में नाबाद 54 रन बनाए थे. फिर क्वालिफायर-2 में किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) के खिलाफ 87 रनों की पारी खेली थी.

लखनऊ के खिलाफ जड़ा था शतक

गौरतलब है कि रजत पाटीदार ने एलिमिनेटर मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ महज 54 गेंदों पर 112 रन बना दिए थे, जिसमें 12 चौके एवं सात छक्के शामिल रहे. उनके इस पारी की बदौलत आरसीबी ने 14 रन से मैच जीतकर क्वालिफायर का टिकट हासिल कर लिया था. रजत पाटीदार ने अपनी शतकीय पारी के दौरान एक खास रिकॉर्ड बनाया था.

रजत पाटीदार आईपीएल के इतिहास में प्लेऑफ मैच में शतक लगाने वाले पहले अनकैप्ड खिलाड़ी बने थे. साथ ही, आईपीएल में यह महज चौथा अवसर था, जब किसी अनकैप्ड खिलाड़ी ने शतक जड़ा. पाटीदार से पहले मनीष पांडे, देवदत्त पडिक्कल और पॉल वाल्थाटी ही यह कारनामा कर सके थे.

IPL में शतक (अनकैप्ड प्लेयर):

120* रन पॉल वाल्थाटी किंग्स XI पंजाब vs सीएसके 2011

114* मनीष पांडे आरसीबी vs डेक्कन चार्जर्स 2009

101* देवदत्त पडिक्कल आरसीबी vs राजस्थान रॉयल्स 2021

101* रजत पाटीदार आरसीबी vs लखनऊ सुपर जायंट्स 2022

राजस्थान को था 158 का टारगेट

टॉस हारकर बैटिंग करते हुए आरसीबी ने 8 विकेट पर 157 रनों का स्कोर खड़ा किया. रजत पाटीदार ने शानदार 58 रनों की पारी खेली. इसके अलावा कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने 25 और ग्लेन मैक्सवेल ने 24 रनों का योगदान दिया. राजस्थान की ओर से ओबेड मैकॉय और प्रसिद्द कृष्णा ने तीन-तीन विकेट चटकाए.