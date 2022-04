LSG Vs SRH IPL 2022: लखनऊ ने रोमांचक मैच में SRH को हराया, आखिरी ओवर में जेसन होल्डर ने लिए 3 विकेट

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 में सोमवार को लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला हुआ. इस मैच में लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी की और हैदराबाद को 170 रनों का टारगेट दिया था. लेकिन SRH इस लक्ष्य को नहीं पा सकी और उसे 12 रनों से हार का सामना करना पड़ा. लखनऊ सुपर जायंट्स की यह तीन मैच में दूसरी जीत है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद की लगातार दूसरी हार है.

हैदराबाद को आखिरी ओवर में 16 रनों की जरूरत थी, लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से आखिरी ओवर जेसन होल्डर ने डाला और ओवर में तीन विकेट ले लिए, जिसके दम पर लखनऊ ने जीत हासिल की.

जेसन होल्डर का आखिरी ओवर

19.1 ओवर- वाशिंगटन सुंदर आउट

19.2 ओवर- एक रन

19.3 ओवर- एक रन

19.4 ओवर- भुवनेश्वनर कुमार आउट

19.5 ओवर- एक रन

19.6 ओवर- रोमारियो शेफर्ड आउट

इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद को आखिरी तीन ओवर में 33 रनों की ज़रूरत थी. जिसके बाद आवेश खान ने लगातार दो विकेट लेकर लखनऊ सुपर जायंट्स की मैच में वापसी करवाई. आवेश खान ने निकोलस पूरन और अब्दुल समद का विकेट लिया.

