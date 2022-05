Longest sixes in IPL: लिविंगस्टोन के सिक्स से ना हों हैरान, ये हैं आईपीएल इतिहास के सबसे लंबे छक्के

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में मंगलवार को पंजाब किंग्स (PBKS) ने अपनी 5वीं जीत दर्ज करते हुए गुजरात टाइटन्स (GT) को 16 ओवरों में ही 8 विकेट से करारी शिकस्त दी. मैच में पंजाब टीम के लियाम लिविंगस्टोन ने सीजन का सबसे लंबा 117 मीटर छक्का जड़कर दिग्गजों को भी हैरान कर दिया है. हालांकि फैन्स को बता दें कि यहां हैरान ना हों, क्योंकि आईपीएल इतिहास में और भी लंबे छक्के लगे हैं.

लियाम ने 10 बॉल पर ताबड़तोड़ 30 रन जड़े. उन्होंने पारी में 3 छक्के और दो चौके भी जमाए. इसी दौरान लियाम ने पारी के 16वें ओवर में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की बॉल पर यह छक्का जड़ा था. लिविंगस्टोन ने बायां पैर हटाते हुए बॉल को ओवर डीप स्क्वेयर लेग की तरफ भेज दिया. बॉल ने 117 मीटर की दूरी तय की और सीधे स्टैंड में जाकर गिरी.

2022 सीजन में सबसे लंबे छक्के लगाने वाले प्लेयर

लियाम लिविंगस्टोन - 117 मीटर

डेवॉल्ड ब्रेविस - 112 मीटर

लियाम लिविंगस्टोन - 108 मीटर

जोस बटलर - 107 मीटर

लियाम लिविंगस्टोन - 106 मीटर

