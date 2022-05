Liam Livingstone Six IPL 2022: 'इसमें स्प्रिंग है क्या', लिविंगस्टोन के तूफान पर मीम्स की बाढ़, हार्दिक भी ट्रोल

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में पंजाब किंग्स (PBKS) ने अपनी 5वीं जीत दर्ज की. टीम ने मंगलवार को खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटन्स (GT) को 16 ओवरों में ही 8 विकेट से करारी शिकस्त दी. गुजरात टीम की यह दूसरी हार रही.

इस मैच में पंजाब टीम के हीरो शिखर धवन रहे, जिन्होंने नाबाद फिफ्टी जमाई, लेकिन लियाम लिविंगस्टोन ने आखिर में एंट्री मारते हुए 10 बॉल पर ताबड़तोड़ 30 रन जड़ दिए. इस दौरान सीजन का सबसे लंबा 117 मीटर का छक्का भी जड़ा. तब राशिद खान भी चौंक गए थे और लियाम का बैट चेक करने पहुंच गए थे.

हार्दिक को यूजर्स ने किया ट्रोल

मुकाबले में गुजरात टीम के कप्तान हार्दिक पंड्या भी कुछ खास नहीं कर सके और 7 बॉल खेलकर सिर्फ 1 रन ही बना सके. इस तरह यह सभी चीजें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगीं. हार्दिक को भी जमकर ट्रोल किया गया. एक यूजर ने फिल्म नायक का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा- बैटिंग में हार्दिक की हवा निकल गई. वहीं, एक अन्य यूजर ने तो हार्दिक के पिछले तीन मैच के आंकड़े ही बता दिए. उन्होंने बताया कि पिछले तीन मैच में हार्दिक ने सिर्फ 14 रन ही बनाए हैं.

लियाम ने शमी के ओवर को धोया

पारी का 16वां ओवर गुजरात के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने किया, लियाम लिविंगस्टोन ने उनका स्वागत छक्का जड़कर किया. पहला ही छक्का 117 मीटर दूर जाकर गिरा, इस सीजन का सबसे लंबा छक्का भी बन गया. इसके बाद अगली दो बॉल पर भी गगन चुंबी छक्का जमाए. लगातार तीन छक्के जमाने के बाद लियाम ने अगली तीन बॉल पर दो चौके और एक डबल रन लेते हुए ओवर में कुल 28 रन बनाए. इस तरह लियाम ने 16वें ओवर में ही पंजाब को 8 विकेट से जीत दिला दी.

