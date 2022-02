Ind Vs Wi T20, Playing 11: पहले मैच में दिखेगा कुलचा का कमाल? ये हो सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग-11

India vs West Indies 1st T20: वेस्टइंडीज को वनडे सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप करने के बाद अब टीम इंडिया उसके खिलाफ टी20 सीरीज का आगाज करेगी. सीरीज का पहला मैच बुधवार (16 फरवरी) को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा.

पहले टी20 में कप्तान रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन ओपनिंग कर सकते हैं. केएल राहुल हैमस्ट्रिंग की शिकायत के चलते सीरीज से बाहर हो चुके हैं. ऐसे में टीम के पास ईशान के अलावा दूसरे ओपनर के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ भी मौजूद हैं.

श्रेयस और सूर्यकुमार संभालेंगे मिडिल ऑर्डर

इसके बाद पूर्व कप्तान विराट कोहली का नंबर आएगा. मिडिल ऑर्डर में सूर्यकुमार यादव और श्रेयस अय्यर को मौका मिलना लगभग तय है. छठे बल्लेबाज के तौर पर विकेटकीपर ऋषभ पंत ही टीम को मजबूती देते दिखेंगे. अय्यर ने हाल ही में चौथे नंबर की कमी पूरी की है. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी मैच में 80 रन की मैच विनिंग पारी भी खेली थी.

A sneak peek into #TeamIndia's fielding drill at the Eden Gardens. 👀 👌#INDvWI | @Paytm pic.twitter.com/wSFH4keVTx