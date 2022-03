IPL 2022: बुमराह को आई पत्नी संजना की याद, कहा- प्लीज जल्दी आ जाओ

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का आगाज 26 मार्च से होना है. इस बार मुंबई इंडियंस (MI) टीम अपना छठा खिताब जीतने मैदान में उतरेगी. टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी साथी खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग कैम्प में शामिल हैं. हालांकि, इस दौरान उन्हें अपनी पत्नी संजना गणेशन की याद काफी सता रही है.

यह बात बुमराह ने खुद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए शेयर की है. उन्होंने ट्विटर पर संजना के साथ वाली एक फोटो शेयर की है. साथ ही लिखा- प्लीज जल्दी वापस आ जाओ. इन्साइड जोक्स हमारी हंसी को याद कर रहे हैं.

संजना न्यूजीलैंड और बुमराह मुंबई में हैं

दरअसल, संजना एक एंकर हैं और वह इस समय न्यूजीलैंड में हैं. यहां वुमन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 खेला जा रहा है. संजना इसी आईसीसी टूर्नामेंट में एंकरिंग कर रही हैं. जबकि बुमराह आईपीएल के लिए इस समय अपनी टीम MI के साथ मुंबई में हैं. आईपीएल का शेड्यूल करीब 2 महीने का है, जो 29 मई को खत्म होगा. जबकि महिलाओं के वर्ल्ड कप का फाइनल 3 अप्रैल को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा.

Come back soon please, the inside jokes miss our laughs.😁 pic.twitter.com/YHw0D17qP9