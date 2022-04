Irfan Pathan Vs Amit Mishra: इरफान पठान का अमित मिश्रा को जवाब! ट्वीट की संविधान की प्रस्तावना, लिखा- जरूर पढ़ें...

भारतीय क्रिकेट टीम के दो पूर्व खिलाड़ियों के बीच सोशल मीडिया पर चल रही बहस खत्म नहीं हुई है. पूर्व ऑलराउंडर और अभी आईपीएल में कमेंट्री कर रहे इरफान पठान (Irfan Pathan) ने शनिवार को एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने संविधान की प्रस्तावना की तस्वीर शेयर की है. बीते दिनों इरफान पठान के ट्वीट जो विवाद हुआ और उसके बाद अमित मिश्रा (Amit Mishra) ने जो जवाब दिया, इससे उससे ही जोड़ा जा रहा है.



पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने संविधान की प्रस्तावना ट्वीट करते हुए लिखा कि हमेशा इसे ही फॉलो किया और नागरिकों से भी इसी की राह पर चलने की अपील की है. कृपया पढ़ें और बार-बार पढ़ें...



बता दें कि 22 अप्रैल को इरफान पठान ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मेरे देश, मेरे खूबसूरत देश के पास विश्व का सबसे बेहतरीन देश बनने का माद्दा है. लेकिन...

Always followed this and I urge each citizen of our beautiful country to follow this. Please read and re-read… 🇮🇳 pic.twitter.com/Vjhf6k3UaK