IPL 2022 Tickets: फैन्स का स्वागत करने को IPL तैयार, टिकट की बिक्री शुरू, जानें कैसे ले पाएंगे

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 की शुरुआत 26 मार्च से होने जा रही है. शनिवार शाम को 7.30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स (CSK Vs KKR) के बीच पहला मैच खेला जाएगा. मेगा टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले फैन्स के लिए खुशखबरी है. बीसीसीआई ने आईपीएल मैचों के लिए टिकट बिक्री शुरू कर दी है. (IPL Ticket Price)

इस बार आईपीएल के सभी 70 लीग मैच मुंबई के तीन और पुणे के एकमात्र स्टेडियम में खेले जाने हैं. कोरोना के हालात की वजह से इस बार सभी मैदानों में 25 फीसदी दर्शकों को एंट्री दी जाएगी. कोरोना काल के बीच आईपीएल में फैन्स की एंट्री पर रोक थी, जो अब हटा दी गई है.

कहां से खरीद सकते हैं आईपीएल का टिकट? (Where to but IPL Tickets)

23 मार्च यानी बुधवार दोपहर 12 बजे से आईपीएल टिकटों की बिक्री शुरू हो गई है. फैन्स टिकट को आईपीएल की आधिकारिक वेबसाइट www.iplt20.com पर खरीद सकते हैं. इसके अलावा www.BookMyShow.com पर भी आईपीएल के टिकट मिल पाएंगे.

कितने रुपये में मिलेगा आईपीएल का टिकट? (IPL Match Ticket Price)

Book My Show की वेबसाइट के मुताबिक, 26 मार्च को होने वाले चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच के लिए चार तरह के टिकट उपलब्ध हैं. इसमें 2500, 3000, 3500 और 4000 रुपये का टिकट है. अगर पहले मैच से अलग अन्य मैचों और स्टेडियम की बात करें तो आईपीएल मैचों की बिक्री 800 रुपये से शुरू हो रही है और 4000 रुपये तक में टिकट उपलब्ध हो रहे हैं.

महाराष्ट्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद सभी मैदानों पर 25-25 फीसदी दर्शक आ सकेंगे. मुंबई के वानखेड़े और डीवाई पाटिल स्टेडियम में 20-20 मैच खेले जाएंगे. इसके अलावा सीसीआई स्टेडियम में 15, पुणे के एमसीए स्टेडियम में 15 मैच खेले जाएंगे.