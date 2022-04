IPL 2022: CSK के बॉलर की एक गलती पड़ी भारी, मिलर को मिला जीवनदान और हार गई चेन्नई

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के मौजूदा सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. रविवार को आयोजित मुकाबले में सीएसके को गुजरात टाइटन्स (GT) के हाथों तीन विकेट से हार झेलनी पड़ी. रवींद्र जडेजा की अगुवाई वाली इस टीम की यह छह मुकाबलों में यह पांचवीं हार थी और वह अंकतालिका में नौवें पायदान पर बनी हुई है.

गुजरात के खिलाफ चेन्नई की हार में क्रिस जॉर्डन विलेन बनकर सामने आए. इंग्लिश तेज गेंदबाज जॉर्डन इस मुकाबले में काफी महंगे साबित हुए और उन्होंने मैच का आखिरी ओवर भी किया था. उस अंतिम ओवर में गुजरात को जीत के लिए 13 रन बनाने थे. पहली दो गेंदों पर जॉर्डन ने कोई रन नहीं दिया, लेकिन तीसरी गेंद पर डेविड मिलर ने छक्का जड़ दिया.

