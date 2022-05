RCB vs LSG IPL 2022: चोट से उबर कर आए थे हर्षल पटेल, रन बचाकर बन गए RCB की जीत के हीरो

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का शानदार सफर जारी है. आरसीबी अब अपने पहले खिताब से सिर्फ दो जीत दूर है. उसने बुधवार को खेले गए एलिमिनेटर मुकाबले में केएल राहुल की कप्तानी वाली नई टीम लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को 14 रनों से करारी शिकस्त दी.

मैच में रजत पाटीदार ने शानदार शतक जड़ा और मैच के हीरो बन गए. लेकिन तेज गेंदबाज हर्षल पटेल का योगदान भी कम नहीं है. वो भी तब जब वह चोट से ठीक होकर मैदान में उतरे हों. इस अहम मुकाबले से ठीक पहले आरसीबी ने ग्रुप स्टेज में अपना आखिरी यानी 'करो या मरो का मैच' गुजरात टाइटन्स के खिलाफ खेला था.

हाथ में टांके लगे थे हर्षल पटेल को

उस मैच में हर्षल पटेल चोटिल हो गए थे. फील्डिंग के दौरान उनके दाएं हाथ में चोट लग गई थी. हर्षल को इलाज के लिए ले जाया गया था और उनके हाथ में टांके लगाने पड़े थे. इसके बाद एलिमिनेटर से पहले हर्षल पटेल को ठीक होने के लिए 6 दिन का समय मिला. चोट से उबरकर हर्षल ने मैदान में वापसी की और अपनी टीम को शानदार जीत दिलाई. 208 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी लखनऊ टीम के खिलाफ हर्षल ने 4 ओवर गेंदबाजी की.

आखिरी ओवर में 24 रन नहीं बनने दिए

इस दौरान हर्षल को विकेट तो एक ही मिला, लेकिन उन्होंने बेहद किफायती गेंदबाजी की. उन्होंने सिर्फ 25 रन ही दिए. आखिरी ओवर में लखनऊ टीम को जीत के लिए 24 रनों की जरूरत थी. तब यह ओवर हर्षल पटेल को मिला. क्रीज पर दुष्मंथा चमीरा और इविन लुईस थे. ऐसे में हर्षल ने सधी हुई गेंदबाजी की और सिर्फ 9 रन ही दिए. इस तरह आरसीबी ने यह मैच 14 रनों से जीत लिया.

COMING UP CLUTCH AND HOW! 🔥



Drop a ❤️ for this brilliant spell, 12th Man Army! 🙌🏻@HarshalPatel23 #PlayBold #WeAreChallengers #IPL2022 #Mission2022 #RCB #ನಮ್ಮRCB #LSGvRCB #PlayOffs pic.twitter.com/ultWbDgPQI