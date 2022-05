Hardik Pandya, IPL 2022: 'टीम को परखने के लिए पहले बैटिंग का फैसला किया', हार के बाद बोले हार्दिक पंड्या

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में गुजरात टाइटन्स (GT) ने अपना दूसरा मैच गंवा दिया है. हार्दिक पंड्या की कप्तानी वाली इस टीम का मुकाबला मंगलवार को पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ हुआ, जिसमें 8 विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी. वहीं, पंजाब ने सीजन में अपनी 5वीं जीत दर्ज करते हुए 16 ओवरों में ही मैच जीत लिया.

इस सीजन में अब तक 8 मैच जीतकर टॉप पर काबिज गुजरात टीम के कप्तान हार्दिक ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था. जवाब में टीम 143 रन ही बना सकी थी. साई सुदर्शन के अलावा कोई बल्लेबाज नहीं चल सका. मैच के बाद हार्दिक ने कहा कि हम कम्फर्ट जोन से बाहर आना चाहते थे. यही वजह रही कि हमने पहले बैटिंग का फैसला किया.

'टीम को मुश्किल हालात में आजमा रहे थे'

गुजरात के कप्तान हार्दिक ने मैच के बाद कहा, 'हमने छोटा स्कोर बनाया. इस पिच पर 170 रन ठीक ठाक स्कोर होता, लेकिन हमने लगातार विकेट गंवाए, जिससे हम मैच में जीत के आसपास भी नहीं रहे. हम मुश्किल स्थिति में अपनी टीम को परखना चाहते थे. इसलिए पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, मुझे पता था कि नई गेंद हरकत कर सकती है, लेकिन अगर आप लगातार विकेट गंवाएंगे तो दबाव में ही रहेंगे.'

'इस मैच का अनुभव हमारे काम आएगा'

हार्दिक ने कहा, 'हमने अब तक इस टूर्नामेंट में टारगेट को शानदार तरीके से चेज किया है. यदि आगे के मैचों में हमारी पहले बैटिंग आती है और टारगेट सेट करना पड़ा, तो इस मैच का अनुभव हमारे काम आएगा. मैं इस हार को सीख के तौर पर लेता हूं, हम कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे और आगे अच्छा करेंगे. हम जीतने के साथ ही बेहतर होने पर ध्यान देते हैं. इस पर हम आपस में बात भी करते हैं. हम अगले मैचों में एकजुट होकर खेलेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे.'

