Shubman Gill, IPL 2022: गुजरात की जीत के हीरो शुभमन गिल, शतक से चूके पर फैन्स बोले- भविष्य सुरक्षित हाथों में

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में शुक्रवार को गुजरात टाइटन्स (GT) ने जीत की हैट्रिक लगाई. रोमांचक मैच में गुजरात टीम ने पंजाब किंग्स (PBKS) को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी. कह सकते हैं कि गुजरात टीम ने यह मैच ओपनर शुभमन गिल की अर्धशतकीय पारी और राहुल तेवतिया के छक्कों की वजह से जीता है.

गुजरात की टीम ने 4 विकेट गंवाकर 190 रन बनाते हुए मैच अपने नाम कर लिया. इस दौरान गुजरात टीम के लिए शुभमन गिल ने 59 गेंदों पर 96 रनों की शानदार पारी खेली. वे शतक से जरूर चूक गए, लेकिन फैन्स का दिल जीत लिया. सोशल मीडिया पर फैन्स ने रिएक्शन देते हुए कहा कि टीम इंडिया का भविष्य सुरक्षित हाथों में है.

Shubman Gill is just a serious talent. the Indian cricket team is secure in safe hands ❤️ pic.twitter.com/k3s0cnc0Gk — Akshat (@AkshatOM10) April 8, 2022

As a KKR fan , I will never make peace with the fact that we let go Shubman Gill . How man . How 😭 — DK hype account (@gillfan_) April 8, 2022

गिल को मिला प्लेयर ऑफ द मैच

अपनी पारी में शुभमन ने 11 चौके और एक छक्का जड़ा. उनका स्ट्राइक रेट 162.71 का रहा. मैच विनिंग पारी खेलने का इनाम भी शुभमन को मिला. उन्हें ही प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया. हालांकि गुजरात टीम को आखिरी ओवर में 19 रन चाहिए थे, तब राहुल तेवतिया ने आखिरी दो बॉल पर दो छक्के लगाकर गुजरात को यह मैच जिता दिया. ऐसे में तेवतिया भी इस जीत के हीरो हो गए.

शुभमन की पारी को देख सोशल मीडिया पर फैन्स ने उनकी जमकर तारीफ की. एक यूजर ने लिखा- शुभमन गिल सिर्फ सीरियस टैलेंट है. टीम इंडिया का भविष्य बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है. एक अन्य यूजर ने बताया कि पिछली 10 आईपीएल पारियों में सबसे ज्यादा रन के मामले में शुभमन दूसरे नंबर पर हैं. उन्होंने जोस बटलर (459) के बाद 456 रन बनाए हैं.

Most runs in the last 10 IPL innings



459: Jos Buttler

456: Shubman Gill ⭐

427: KL Rahul

404: Faf Du Plessis#GTvPBKS #IPL2022 pic.twitter.com/Ul2WXQt063 — KKR Bhakt💜🇮🇳 (@KKRSince2011) April 8, 2022

Most Top Scores in the first 40 innings as Opener in IPL

(among Indians)



17: KL Rahul

14: Shubman Gill*

14: Sachin Tendulkar

13: Robin Uthappa#ShubmanGill — The Cricket Panda (@TheCricketPanda) April 8, 2022

Shubhman Gill is among the most talented youngsters in the World. Indian team future is in safe hands. #IPL2022 #PBKSvGT pic.twitter.com/QjB3LfSkia — DK (@CricCrazyDK) April 8, 2022

इरफान ने शुभमन को कहा स्टार प्लेयर

पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने भी अपना रिएक्शन दिया. उन्होंने कहा कि शुभमन गिल एक स्टार प्लेयर है. वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा कि स्टंप के पीछे से विकेटकीपर जॉनी बेयरस्टो शुभमन गिल को छेड़ रहे हैं और शुभमन गिल हर बॉल पर शॉट के साथ जवाब दे रहे हैं.

Shubhman Gill is a ⭐️ — Irfan Pathan (@IrfanPathan) April 8, 2022

Fifty from just 29 balls, 12th in IPL, he is making it too easy with full control. What a knock, Shubman Gill. — Johns. (@CricCrazyJohns) April 8, 2022