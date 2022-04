Rahul Tewatia, IPL 2022: राहुल तेवतिया के दो छक्के से गुजरात क्या जीता, फैन्स बोले- इसकी पंजाब से अलग ही दुश्मनी है

Rahul Tewatia, GT vs PBKS IPL 2022: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में एक बार फिर रोमांचक मुकाबला देखने को मिला. मौजूदा सीजन में शुक्रवार को गुजरात टाइटन्स (GT) और पंजाब किंग्स (PBKS) के बीच मैच खेला गया, जिसमें गुजरात टीम ने 6 विकेट से यह मैच अपने नाम कर लिया.

मैच में 190 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए गुजरात टीम ने 19 ओवरों में 3 विकेट गंवाकर 171 रन बना लिए थे. आखिरी ओवर में 19 रन चाहिए थे, तब राहुल तेवतिया ने आखिरी दो बॉल पर दो छक्के लगाकर गुजरात को यह मैच जिता दिया. इसके बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ सी आ गई. फैन्स ने कहा कि तेवतिया की पंजाब से अलग ही दुश्मनी है.

दरअसल, फैन्स ने यह इसलिए कहा, क्योंकि तेवतिया ने 2020 सीजन में भी पंजाब टीम के खिलाफ ही एक ओवर में 5 छक्के जमाए थे. तब तेवतिया राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते थे. तेवतिया की पारी के बदौलत राजस्थान टीम ने 224 रनों का टारगेट चेज किया था. यह मैच UAE के शारजाह में हुआ था.

It was 12 runs off 2 balls...and Tewatia finishes it off with 2 sixes!! This man is proper Lord Material! The Lord Tewatia 🙏Plus Punjab k saath iska alaag hi Dushmani hai...jab bhi milta hai pel deta hai 🤣🤣🤣#IPL2022 #Tewatia #GTvsPBKS pic.twitter.com/MolBqOSVeq April 8, 2022

पंजाब इलेक्शन में सीएम उम्मीदवार बना देंगे

तेवतिया ने जैसे ही यह मैच जिताया, स्टैंड में बैठे दर्शक और घरों में टीवी पर मैच देख रहे फैन्स खुशी में उछल पड़े. कप्तान हार्दिक पंड्या का रिएक्शन देखकर समझ ही नहीं आ रहा था कि वे यह मैच जीत गए. सोशल मीडिया पर फैन्स पूछने लगे कि इस पागलपन को क्या कहेंगे?

तेवतिया बिल्कुल लॉर्ड मटेरियल है

एक अन्य यूजर ने लिखा- आखिर में दो बॉल पर 12 रन चाहिए थे... और तेवतिया ने दो छक्के लगाकर इसे खत्म कर दिया. यह व्यक्ति बिल्कुल लॉर्ड मटेरियल है. द लॉर्ड तेवतिया.