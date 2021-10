IPL 2021, RCB Vs KKR: महामुकाबले में KKR में वापसी नहीं कर पाया दिग्गज, ये है RCB की प्लेइंग-11

KKR Vs RCB: आईपीएल 2021 के एलिमिनेटर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने-सामने हैं. RCB के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है, ऐसे में इस बड़े मैच में कोलकाता की टीम पहले बॉलिंग करेगी.

खास बात ये है कि दोनों टीमों ने ही इस महामुकाबले में कोई बदलाव नहीं किया है. पहले उम्मीद लगाई जा रही थी कि कोलकाता की टीम में आंद्रे रसल की एंट्री हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कोलकाता भी पहले जैसी टीम के साथ ही जा रही है.

आंद्रे रसल चोट के कारण नहीं खेल पा रहे थे, ऐसे में सिर्फ आईपीएल ही नहीं बल्कि उनके वेस्टइंडीज़ की ओर से टी-20 वर्ल्डकप खेलने पर भी सस्पेंस बन गया है.

RCB की प्लेइंग 11: विराट कोहली, डी. पडिक्कल, केएस भरत, डिविलियर्स, मैक्सवेल, एस. अहमद, डी. क्रिस्टियन, जी. गार्टन, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल



KKR की प्लेइंग 11: शुभमन गिल, वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा, राहुल त्रिपाठी, इयॉन मोर्गन, दिनेश कार्तिक, शाकिब अल हसन, सुनील नरेन, लॉकी फर्ग्युसन, वरुण चक्रवर्ती, शिवम मावी

