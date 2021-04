SRH vs KKR IPL 2021 T20 Live Streaming Where to watch: आज कोलकाता-हैदराबाद में टक्कर, जानें कब, कहां और कैसे देख सकेंगे लाइव

Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders IPL 2021 T20 Live Streaming, Telecast Match 3: चेन्नई में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल का मुकाबला खेला जाएगा.

Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders IPL 2021 T20 Live Streaming Match 3, SRH vs KKR Live Telecast

11 अप्रैल 2021,

11 अप्रैल 2021,

(अपडेटेड 11 अप्रैल 2021, 4:52 PM IST)





SRH vs KKR IPL 2021 T20 Live Streaming, Telecast Match 3: चेन्नई में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल का मुकाबला खेला जाएगा. इस मैच के लिए स्टेडियम में लोगों की एंट्री पर बैन है ऐसे में मैच का लुत्फ घर बैठे ही लेना होगा. आइए जानते हैं इस आईपीएल मुकाबले को कब, कहां और कैसे देख सकते हैं लाइव.... Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders, IPL 2021 3rd match: कब खेला जाएगा हैदराबाद और कोलकाता के बीच आईपीएल 2021 का मैच?

आईपीएल 2021 का दूसरा मुकाबला 11 अप्रैल (रविवार) को यानी आज सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा. SRH vs KKR IPL 2021 3rd match: कहां खेला जाएगा दिल्ली और चेन्नई के बीच आईपीएल मैच?

सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल 2021 का मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. SRH vs KKR IPL 2021 Match-3 timing: कब शुरू होगा मैच?

सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल मुकाबला रविवार शाम 7.30 बजे से शुरू होगा. टॉस का सिक्का 7 बजे उछाला जाएगा. SRH vs KKR Live telecast: कहां देख सकेंगे लाइव प्रसारण?

सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होने वाले आईपीएल मैच का LIVE टेलिकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क (स्टार स्पोर्ट्स Network) पर होगा. स्टार स्पोर्ट्स हिंदी पर भी आप हिंदी कमेंट्री के साथ मैच देख सकते हैं. इसके अलावा आप Disney+ Hotstar और JioTV पर भी मैच का लाइव प्रसारण देख सकते हैं. SRH vs KKR Live telecast: इन टीवी चैनलों पर लाइव देख सकेंगे मैच

- स्टार स्पोर्ट्स 1

- स्टार स्पोर्ट्स 1 HD

- स्टार स्पोर्ट्स 3

- स्टार स्पोर्ट्स 3 HD

- स्टार स्पोर्ट्स 1 हिन्दी

- स्टार स्पोर्ट्स 1 हिन्दी HD

- स्टार स्पोर्ट्स तमिल

- स्टार स्पोर्ट्स तेलगु

- स्टार स्पोर्ट्स कन्नड़

- स्टार स्पोर्ट्स बांग्ला सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम-

डेविड वॉर्नर (कप्तान), अब्दुल समद, अभिषेक शर्मा, बासिल थम्पी, भुवनेश्वर कुमार, जगदीश सुचित, जेसन होल्डर, जॉनी बेयरस्टो, केन विलियमसन, केदार जाधव, खलील अहमद, मनीष पांडे, जेसन रॉय, मोहम्मद नबी, मुजीब उर रहमान, प्रियम गर्ग, राशिद खान, संदीप शर्मा, शाहबाज नदीम, श्रीवत्स गोस्वामी, सिद्दार्थ कौल, टी नटराजन, विजय शंकर, विराट सिंह, ऋद्धिमान साहा. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम-

इयोन मॉर्गन (कप्तान), आंद्रे रसेल, बेन कटिंग, दिनेश कार्तिक, हरभजन सिंह, कमलेश नागरकोटी, करुण नायर, कुलदीप यादव, लोकी फर्ग्यूसन, नीतीश राणा, पैट कमिंस, पवन नेगी, प्रसिद्ध कृष्णा, राहुल त्रिपाठी, रिंकू सिंह, संदीप वॉरियर, शाकिब अल हसन, शेल्डन जैक्सन, शिवम मावी, शुभमन गिल, सुनील नरेन, टिम सीफर्ट, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, वेंकटेश अय्यर