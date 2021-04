IPL: क्रिस गेल की बैटिंग से प्रीति जिंटा खुश, सिक्स के बाद दिया ये रिएक्शन

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 14वें सीजन के चौथे मैच में पंजाब किंग्स (PBKS) के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल ने ताबड़तोड़ पारी खेली. उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ इस मैच में 28 गेंदों पर 40 रन बनाए. गेल ने अपनी पारी में 4 चौके और 2 छक्के जड़े.

पंजाब किंग्स की को-ओनर प्रीति जिंटा अपनी टीम को चीयर करने स्टेडियम में पहुंचीं. गेल ने जब 9वें ओवर में स्पिनर राहुल तेवतिया की गेंद पर छक्का मारा, तो प्रीति जिंटा ने खड़े होकर तालियां बजाईं. वह गेल की बल्लेबाजी से काफी खुश नजर आईं. क्रिस गेल ने केएल राहुल के साथ दूसरे विकेट के लिए 67 रनों की साझेदारी की. गेल स्पिनर रियान पराग की गेंद पर स्टोक्स के हाथों कैच आउट हुए.

350 सिक्स जड़ने वाले पहले बल्लेबाज बने गेल

41 साल के क्रिस गेल आईपीएल में 350 सिक्स जड़ने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने बेन स्टोक्स की गेंद पर छक्का जड़कर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया. वह आईपीएल के 133 मैचों में 351 सिक्स मार चुके हैं. सिक्स मारने के मामले में गेल के आस-पास कोई बल्लेबाज नहीं है. आरसीबी के एबी डिविलियर्स 237 छक्के जड़ने के साथ दूसरे नंबर पर हैं.

