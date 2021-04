IPL: महेंद्र सिंह धोनी को 0 पर आउट करने वाले आवेश खान बोले- 3 साल बाद पूरा हुआ सपना

दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज आवेश खान चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान और दिग्गज क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का विकेट लेकर बेहद खुश हैं. आवेश ने शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले गए मुकाबले में धोनी को शून्य पर बोल्ड किया. दिल्ली की टीम ने इस मुकाबले में आवेश खान को ईशांत शर्मा और उमेश यादव जैसे गेंदबाजों पर तरजीह दी गई.

आवेश ने टीम मैनेजमेंट को निराश न करते हुए मैच में दो विकेट लिए. उन्होंने धोनी के अलावा डू प्लेसिस का भी विकेट लिया. आवेश खान ने धोनी के विकेट को ड्रीम विकेट करार दिया है. वह इससे पहले साल 2018 में धोनी का विकेट लेने से चूक गए थे. तब कॉलिन मुनरो ने आवेश की गेंद पर धोनी का कैच छोड़ दिया था.

आवेश ने शनिवार के मैच में चार ओवरों में 23 रन देकर दो विकेट लिए. दिल्ली कैपिटल्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें आवेश ने कहा कि तीन साल पहले माही भाई (महेंद्र सिंह धोनी) का कैच ड्रॉप हो गया था. लेकिन आखिर में ये सपना पूरा हुआ और अब मैं बहुत खुश हूं.

आवेश खान ने आगे कहा कि हमारा प्लान यही था कि शुरू से माही भाई पर दबाव बनाया जाए क्योंकि वह लंबे समय से नहीं खेल रहे थे. मैंने दबाव के चलते ही विकेट हासिल किया.

He made the ball do talking and rose to the occasion 💙



📹 | Avesh Khan chats with us about his performance in #CSKvDC, getting the big wickets of Faf and MSD, and if DC has the best pace attack in the IPL 🔥#YehHaiNayiDilli #IPL2021 #CapitalsUnplugged @OctaFX @TajMahalMumbai pic.twitter.com/nxwPodlWtq