IPL: राजस्थान और पंजाब के बीच मुकाबला, ये है दोनों टीमों की Playing XI

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 14वें सीजन के चौथे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. राजस्थान रॉयल्स की टीम इस मैच में क्रिस मॉरिस, जोस बटलर, मुस्ताफिजुर रहमान और बेन स्टोक्स के साथ उतर रही है. वहीं पंजाब किंग्स में निकोलस पूरन, क्रिस गेल, जाय रिचर्डसन और रिले मेरेडिथ को जगह मिली है.

राजस्थान की टीम आक्रामक ऑलराउंडर बेन स्टोक्स पर काफी निर्भर करेगी. स्टोक्स लय में आने की कोशिश करेंगे, जबकि इंग्लैंड के जोस बटलर अच्छी शुरुआत करना चाहेंगे. रॉयल्स की टीम मनन वोहरा और बटलर के साथ पारी का आगाज करेगी. जबकि सैमसन तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे. स्टोक्स मध्यक्रम को मजबूती देंगे.

