IPL: दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कमिंस की उंगली का ऊपरी हिस्सा है कटा, जानें वजह

ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस इंडियन प्रीमियर लीग(आईपीएल) के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ियों में से एक हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स ने कमिंस को 2020 के ऑक्शन में 15 करोड़ रुपये में खरीदा था. केकेआर ने इसके बाद उन्हें 2021 के सीजन के लिए रिटेन किया.

पैट कमिंस के लिए 2020 का सीजन अच्छा नहीं था लेकिन आईपीएल के 14वें संस्करण की शुरुआत उन्होंने अच्छी की है. पैट कमिंस जब गेंदबाजी करते हैं तो फैन्स का ध्यान उनकी बॉलिंग आर्म की उंगली पर जाता है. दरअसल, कमिंस की एक उंगली का ऊपरी हिस्सा नहीं है. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वह बच्चे थे तो उनके दाएं हाथ की बीच वाली उंगली का ऊपरी हिस्सा कट गया था.

