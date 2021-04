IPL: सूर्यकुमार ने जड़ा कमाल का छक्का... हार्दिक पंड्या ने दिया ऐसा रिएक्शन

मुंबई इंडियंस (MI) के बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 14वें सीजन के पांचवें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ अर्धशतक जड़ा. सूर्यकुमार ने 36 गेंदों पर 56 रन बनाए. मुंबई के इस बल्लेबाज ने 7 चौके और 2 छक्के मारे.

सूर्यकुमार ने बेहतरीन गेंदबाज पैट कमिंस की गेंद पर जोरदार सिक्स जड़ा. उन्होंने कलाई का उपयोग करते हुए 99 मीटर लंबा छक्का मारा. सूर्यकुमार के इस सिक्स के बाद पवेलियन में बैठे हार्दिक पंड्या का रिएक्शन देखने लायक था. हार्दिक सूर्यकुमार का शॉट देखकर हैरान रह गए. वह खड़े होकर ताली बजाते दिखे.

रोहित शर्मा के साथ की 76 रनों की साझेदारी

इससे पहले केकेआर ने टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. मुंबई की शुरुआत खराब रही. ओपनर क्विंटन डिकॉक 2 रन बनाकर आउट हुए. 10 के स्कोर पर मुंबई को पहला झटका लगा.

What a Amazing Shot played by Suryakumar Yadav. This is Just Outstanding shot. And 99 Meters Six hit by Suryakumar Yadav. pic.twitter.com/Lue4vK6Mi5