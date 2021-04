IPL: मुंबई इंडियंस पर कहर बनकर टूटे आंद्रे रसेल, 5 दिन में ही तोड़ दिया हर्षल पटेल का रिकॉर्ड

इंडियन प्रीमियर लीग(IPL)-14 के पांचवें मुकाबले में मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों ने निराशाजनक प्रदर्शन किया. चेन्नई में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम 20 ओवरों में 152 रन पर ऑल आउट हो गई. मुंबई ने अंतिम 5 ओवरों में महज 38 रन बनाए और 7 विकेट खोए. इन 7 विकेट में से 5 केकेआर के ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने लिए.

केकेआर के इस स्टार ऑलराउंडर ने 2 ओवरों में 15 रन देकर 5 विकेट लिए. इसी के साथ मुंबई इंडियंस के खिलाफ ये किसी भी गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. आंद्रे रसेल से पहले ये रिकॉर्ड RCB के हर्षल पटेल के नाम दर्ज था.

उन्होंने इसी सीजन में ये कारनामा किया. टूर्नामेंट के पहले ही मैच (9 अप्रैल) में हर्षल पटेल ने 27 रन देकर 5 विकेट लिए थे. इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर रोहित शर्मा हैं. उन्होंने 2009 में डेक्कन चार्जर्स से खेलते हुए 2 ओवरों में 6 रन देकर 4 विकेट झटके थे.

