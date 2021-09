IPL: धोनी बोले- ब्रावो मेरे भाई..! पर किस बात पर दोनों में अक्सर होती है लड़ाई?

आईपीएल में शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को 6 विकेट से शिकस्त दी. इस जीत में ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो की अहम भूमिका रही, जिन्होंने 24 रन देकर तीन विकेट चटकाए. मैच समाप्ति के बाद सीएसके के कप्तान एमएस धोनी ने ब्रावो की जमकर प्रशंसा करते हुए उन्हें अपना भाई बताया. साथ ही धोनी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि स्लो गेंद फेंकने को लेकर ब्रावो से उनकी लड़ाई भी होती है.

40 साल के धोनी ने कहा, 'ब्रावो फिट हैं और वह अच्छा खेल दिखा रहे हैं. मैं उन्हें अपना भाई कहता हूं और हमारे बीच हमेशा इस बात को लेकर झगड़ा होता है कि क्या उन्हें धीमी गेंद फेंकनी चाहिए. मैं उनसे कहता हूं कि आप इसका उपयोग बल्लेबाजों को धोखा देने के लिए कर सकते हो. लेकिन अब हर कोई जानता है कि उनके पास धीमी गेंदें हैं. इसलिए मैंने उन्हें एक ओवर में छह अलग-अलग गेंद फेंकने को बोला.'

