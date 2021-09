IPL: CSK टॉप पर... कप्तान धोनी ने बताया- RCB के खिलाफ कौन सा प्लान काम आया   

आईपीएल 2021 के 35वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को 6 विकेट से हरा दिया. इस जीत के साथ ही चेन्नई की टीम अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंच गई है. तीन बार की विजेता सीएसके ने पिछले सीजन में अपना सबसे खराब प्रदर्शन किया, जब वे आठ टीमों की इस लीग में सातवें स्थान पर रहे थे. लेकिन आईपीएल के इस सीजन में सीएसके ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अब तक सात मुकाबले जीते हैं. सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इस आईपीएल सत्र में बदलाव का श्रेय खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत दिया.

'खिलाड़ियों को अपना रोल पता है'

धोनी ने शुक्रवार को आरसीबी के खिलाफ जीत के बाद कहा, 'हमारे खिलाड़ियों ने कड़ी मेहनत की है, उन्होंने अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को समझा है. यहां तीन अलग-अलग मैदान हैं, शारजाह सबसे धीमा (अब तक) है. इसलिए खिलाड़ी आदत डाल रहे हैं. हम ओस को लेकर चिंतित थे, इसलिए जब भी ओस की संभावना होती है तो हम दूसरी बल्लेबाजी करना चाहते हैं. उन्होंने अच्छी शुरुआत की, लेकिन नौवें ओवर के बाद विकेट धीमा हो गया. एक छोर से पडिक्कल जिस प्रकार बल्लेबाजी कर रहे थे, उससे जडेजा का स्पेल काफी महत्वपूर्ण था.'

