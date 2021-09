IPL: राजस्थान की नजरें टॉप-4 पर, दिल्ली को रोक पाएंगे रॉयल्स के धुरंधर?

आईपीएल के 14वें सीजन के 36वें मैच में शनिवार को अबु धाबी में दिल्ली कैपिटल्स (DC) और राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीमें आमने-सामने होंगी. बेहद संतुलित नजर आ रही दिल्ली की टीम राजस्थान के खिलाफ जीत दर्ज कर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेगी. यह मैच दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा.

राजस्थान रॉयल्स ने भी पिछले मैच में रोमांचक जीत हासिल की थी और उसकी निगाह भी अपने विजय अभियान को जारी रखने पर टिकी होगी. ऋषभ पंत की अगुआई वाली दिल्ली की टीम ने पहले चरण में 8 में से 6 मैचों में जीत दर्ज की थी. उसने दूसरे चरण में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 8 विकेट से करारी शिकस्त देकर अच्छी शुरुआत की. वह अंक तालिका में 14 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है.

After Match 35 of the #VIVOIPL, @ChennaiIPL are back on the top of the Points Table whereas #RCB are third! #RCBvCSK pic.twitter.com/QwMaB3EWDG