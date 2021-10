IPL: राजस्थान की चेन्नई सुपर किंग्स पर 'रॉयल' जीत, यशस्वी-शिवम दुबे की तूफानी पारी

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 47वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को 7 विकेट से हरा दिया है. अबु धाबी के जायद क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. पहले बल्लेबाजी का न्यौता मिलने के बाद चेन्नई ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 189 रन बनाए. जवाब में राजस्थान ने 190 रनों के लक्ष्य को 17.3 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया. शिवम दुबे 64 रन और ग्लेन फिलिप्स 14 रन पर नाबाद रहे.

राजस्थान की इस सीजन की 5वीं जीत है. इस तरह से टीम के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद बची हुई है. टीम के 12 मैच में 10 अंक हैं और वह टेबल में 7वें से छठे नंबर पर आ गई है. सीएसके की टीम पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुकी है.

Sensational run-chase to seal a win! 👌 👌 @rajasthanroyals put up a solid show with the bat & beat #CSK by 7⃣ wickets. 👏👏 #VIVOIPL #RRvCSK Scorecard 👉 https://t.co/dRp6k449yy pic.twitter.com/fbv8zN02Aw

यशस्वी जायसवाल और लुईस ने टीम को दी तेज शुरुआत

190 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयलस ने तेज शुरुआत की. ओपनर यशस्वी जायसवाल और एविन लुईस ने पहले विकेट के लिए 5.2 ओवर में 77 रन जोड़े. लुईस को शार्दुल ठाकुर ने आउट किया. उन्होंने 12 गेंद पर 27 रन बनाए. 2 चौके और 2 छक्के लगाए.

पहले 6 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर एक विकेट पर 81 रन था. यशस्वी ने 19 गेंद पर अर्धशतक पूरा किया. वे 21 गेंद पर 50 रन बनाकर आउट हुए. यह उनके टी20 करियर की पहली फिफ्टी है. उन्होंने 6 चौके और 3 छक्के लगाए. तेज गेंदबाज केएम आसिफ ने उन्हें आउट किया.

A look at the Points Table after Match 47 of the #VIVOIPL 👇 #RRvCSK pic.twitter.com/WNdMgWRgX1