IPL: मौका मिलते ही छा गए शाहरुख खान, धोनी के स्टाइल में किया मैच फिनिश

आईपीएल 2021 के 45वें मुकाबले में शुक्रवार को पंजाब किंग्स (PBKS) ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को 5 विकेट से हरा दिया. इस जीत के साथ ही पंजाब की प्लेऑफ उम्मीदें कायम हैं. पंजाब की जीत में ऑलराउंडर शाहरुख खान का भी अहम रोल रहा, जिन्होंने आखिरी ओवर में छक्का लगाकर टीम को जीत दिला दी. शाहरुख ने 9 गेंदों में नाबाद 22 रन बनाए, जिसमें एक चौका के अलावा दो छक्के शामिल रहे.

26 साल के शाहरुख खान ने आखिरी ओवर फेंक रहे वेंकटेश अय्यर की तीसरी गेंद पर विजयी छक्का जड़ा. वह यूएई के इस दूसरे चरण में अपना पहला मुकाबला खेल रहे थे. उन्होंने अपने चयन को सही साबित किया. हालांकि भारत में हुए पहले चरण में शाहरुख खान ने 8 मुकाबले खेले थे. इस दौरान उन्होंने 8 मैचों में 21.7 की औसत से 107 रन बनाए थे. इस दौरान उनका सर्वाधिक स्कोर 47 रन रहा, जो उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ बनाया था.

WHAT A WIN! 👏 👏 Yet another nail-biter as @PunjabKingsIPL pull off a 5 wicket win over #KKR in Dubai. 👍 👍 #VIVOIPL #KKRvPBKS

तमिलनाडु के रहने वाले शाहरुख खान को आईपीएल 2021 की नीलामी में पंजाब किंग्स ने 5.25 करोड़ रुपए में खरीदा था. शाहरुख ने इस साल मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करते हुए चार मैचों में 220 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए. जिससे प्रभावित होकर पंजाब किंग्स ने इस खिलाड़ी पर इतनी बड़ी रकम खर्च की.

शाहरुख खान का घरेलू रिकॉर्ड

शाहरुख खान ने अबतक 25 लिस्ट-ए मुकाबले खेले हैं, जिसमें उनके नाम पर 44 के एवरेज से 484 रन दर्ज हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 5 अर्धशतक निकले. वहीं, 40 टी20 मैचों में शाहरुख ने 20.09 की औसत से 422 रन बनाए हैं. शाहरुख ने टी20 और लिस्ट-ए मुकाबले को मिलाकर कुल पांच विकेट चटकाए हैं. शाहरुख खान ने पांच फर्स्ट मैचों में भी भाग लिया है. इस दौरान शाहरुख ने 33 की औसत से 231 रन बनाए, जिसमें दो अर्धशतक शामिल रहे.

