IPL-14 में खेलने का इंतजार कर रहा था ये बॉलर, गेंद मिलते ही बरपाया 'कहर'

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 14वें सीजन का आगाज जीत के साथ करने वाली पंजाब किंग्स को लगातार तीन मैचों में हार मिल चुकी है. वह एक बार फिर जीत की पटरी पर लौटना चाहती है. और इसकी शुरुआत वह मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच से कर सकती है. पंजाब किंग्स ने इस मुकाबले के लिए अपनी टीम में एक बदलाव किया है. मुरुगन अश्विन की जगह युवा स्पिनर रवि बिश्नोई को टीम में शामिल किया गया है.

रवि बिश्नोई का इस सीजन में ये पहला मैच है. उन्होंने अपने पहले ही ओवर में पंजाब किंग्स को सफलता दिलाई. पंजाब के कप्तान केएल राहुल ने रवि बिश्नोई को पारी के सातवें ओवर में गेंद सौंपी. उन्होंने ओवर की आखिरी गेंद पर ईशान किशन का विकेट लिया. रवि बिश्वोई ने किशन को विकेट के पीछे केएल राहुल के हाथों कैच आउट कराया.

रवि बिश्नोई की शानदार गेंदबाजी इसके बाद भी जारी रही. उन्होंने मुंबई के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया. लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने अपनी गुगली से मुंबई के बल्लेबाजों को परेशान किया. उन्होंने अपने चौथे ओवर में पंजाब को बड़ी सफलता दिलाई.

Playing his first game of #IPL2021, Bishnoi makes an immediate impact as he has Ishan Kishan 6 (17) caught behind by KL Rahul. #MI are 37-2 after 8 overs https://t.co/NMS54FiJ5o #VIVOIPL #PBKSvMI pic.twitter.com/hciWU2sAFI