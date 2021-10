KKR Vs DC: IPL में गजब! 2 बॉल पर दो कैच लपके गए, लेकिन कोई भी बैट्समैन OUT नहीं हुआ

DC Vs KKR: आईपीएल 2021 में बुधवार को दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए क्वालिफायर-2 मुकाबले में गजब का नज़ारा देखने को मिला. दो बॉल में दो अलग-अलग बल्लेबाज ‘कैच आउट’ हुए लेकिन दोनों ही असल में आउट नहीं हुए. ये बात थोड़ी हैरान-परेशान करने वाली लगती है लेकिन आईपीएल में सबकुछ मुमकिन होता है.

वरुण चक्रवर्ती के ओवर में ऐसा क्या हुआ?



दरअसल, कोलकाता के खिलाफ जब दिल्ली कैपिटल्स बल्लेबाजी कर रही थी तब 17वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती बॉलिंग कर रहे थे. ओवर की चौथी बॉल जब उन्होंने डाली तब दिल्ली के हेटमायर ने बड़ा शॉट खेला और बाउंड्री पर शुभमन गिल ने एक बेहद ही शानदार कैच पकड़ लिया.

हेटमायर पवेलियन की ओर चले भी गए थे, लेकिन अंपायर ने रोक लिया और बाद में पता चला कि ये नो बॉल थी. ऐसे में आउट हो चुके हेटमायर को जीवनदान मिल गया.

H̶E̶T̶T̶I̶E̶ ̶G̶O̶E̶S̶ ̶:̶(̶ ̶ S̶h̶i̶m̶r̶o̶n̶ ̶a̶i̶m̶s̶ ̶f̶o̶r̶ ̶m̶a̶x̶i̶m̶u̶m̶ ̶b̶u̶t̶ ̶G̶i̶l̶l̶ ̶t̶a̶k̶e̶s̶ ̶a̶ ̶d̶i̶v̶i̶n̶g̶ ̶c̶a̶t̶c̶h̶ ̶a̶t̶ ̶l̶o̶n̶g̶ ̶o̶n̶ ̶ ̶ NO-BALL AND HETTIE IS BACK ON THE PITCH 🔥 #YehHaiNayiDilli | #IPL2021 | #KKRvDC | #Qualifier2



लेकिन इसके बाद एक बार फिर ऐसा हुआ, जब हेटमायर वापस आए तो वो श्रेयस अय्यर के साथ क्रीज़ चेंज कर चुके थे. ऐसे में नो बॉल के बाद की अगली गेंद फ्री-हिट थी. श्रेयस अय्यर ने इस बॉल पर बड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन प्वाइंट के पास ही इयॉन मोर्गन ने उनका कैच लपक लिया. अब क्योंकि ये फ्री हिट थी तो ये भी नॉटआउट ही रहा. क्योंकि फ्री हिट पर सिर्फ रनआउट ही मान्य होता है.

Interesting how cricket can be cruel. Chakravarthy got 2 in 2, but first was a no ball and second was free hit. #DCvKKR #DCvsKKR #KKRvDC #IPL2021