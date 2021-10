IPL में नई टीमों की एंट्री को लेकर BCCI का बड़ा फैसला, किया ये बदलाव

इंडियन प्रीमियर लीग में अगले साल से 8 की बजाय 10 टीमें हिस्सा लेंगी. बीसीसीआई ने बुधवार को नई टीमों की खरीद से जुड़ा एक अहम फैसला लिया है. अब कोई भी कंपनी टीम खरीदने के लिए कागज़ी एक्शन को 20 अक्टूबर तक पूरा कर सकती है, पहले इसकी डेडलाइन सिर्फ 10 अक्टूबर तक थी.

बता दें कि उम्मीद जताई जा रही है कि 25 अक्टूबर तक आईपीएल की दो नई टीमों का ऐलान कर दिया जाएगा. बीसीसीआई को उम्मीद है कि इन दो टीमों से बड़ी कमाई होगी और सिर्फ एक टीम की कीमत ही 3500 करोड़ रुपये तक जा सकती है.

