मालदीव में रुके ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों का स्वदेश पहुंचने पर ऐसे होगा स्वागत

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 14वें सीजन में खेलने वाले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मालदीव में रुके हैं. कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने भारत से आने और जाने वाली उड़ानों पर 15 मई तक रोक लगा रखी है. ऑस्ट्रेलिया की सरकार के इस फैसले के कारण खिलाड़ियों को मालदीव का रुख करना पड़ा.

फ्लाइट बैन के कारण आईपीएल का हिस्सा रहे डेविड वॉर्नर, स्टीव स्मिथ, कमेंटेटर माइकल स्लेटर मालदीव में समय काट रहे हैं. ये दिग्गज यहीं से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे. आईपीएल का हिस्सा रहे ऑस्ट्रेलिया का 35 सदस्यीय दल जल्द स्वदेश रवाना हो सकता है. ये खिलाड़ी जब अपने देश पहुंचेंगे तो इनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा.

'डेली मेल' की रिपोर्ट के मुताबिक, खिलाड़ी, सपोर्ट स्टाफ और ब्रॉडकास्टिंग टीम के सदस्य जब स्वदेश पहुंचेंगे तो उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा. ये दल सिडनी के होटल में 14 दिन क्वारनटीन रहेगा. वहीं, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की फ्लाइट का खर्चा बीसीसीआई उठाएगा. डेली टेलीग्राफ के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया का दल रविवार से सिडनी के तीन-तीन होटलों में क्वारनटीन रहेगा.

Official Update | We can confirm that Australian players, coaches, match officials and commentators have been safely transported from India and are en route to the Maldives. pic.twitter.com/mZQT2RlvBv