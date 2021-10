DC VS CSK IPL 2021 Prediction: महामुकाबले में किसकी होगी जीत? ये हो सकती है CSK-DC की प्लेइंग-11

CSK Vs DC Playing 11: चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच रविवार की शाम को आईपीएल 2021 का पहला प्लेऑफ खेला जाना है. दोनों टीमें फाइनल में अपनी सीट पक्की करने के लिए जीत के इरादे से उतरेंगी. महेंद्र सिंह धोनी और ऋषभ पंत की टीमें इस आईपीएल में दो बार आमने-सामने आई हैं और दोनों ही बार दिल्ली ने मुकाबला जीता है.



ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्वालिफायर मुकाबला जीतने के लिए टीमें किस रणनीति से उतरती हैं. साथ ही किन्हें प्लेइंग 11 में जगह मिलती है.



अगर चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो सुरेश रैना का फिट ना होना टीम के लिए सबसे बड़ी चिंता रहा है. इसके अलावा अब सैम कुरेन भी चोटिल होने की वजह से वापस लौट गए हैं. चेन्नई इससे पहले भी एक मैच में सैम कुरेन और दूसरे मैच में ड्वेन ब्रावो को खिला रही थी. ऐसे में क्या चेन्नई अपनी पुरानी टीम के साथ उतरती है या फिर कुछ बदलाव करती है, इसपर नज़र रहेगी.

Hello & welcome from Dubai for #Qualifier1 of the #VIVOIPL 👋@RishabhPant17's @DelhiCapitals will kick off the Playoffs proceedings as they square off against the @msdhoni-led @ChennaiIPL. 👏 👏 #DCvCSK



