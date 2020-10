KXIP vs CSK: वॉटसन-डुप्लेसी ने मैदान पर गाड़े चेन्नई के झंडे, 10 विकेट से हारी पंजाब

चेन्नई सुपर किंग्स ने किंग्स इलेवन पंजाब को 10 से हरा दिया है. पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब की टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाए. जवाब में चेन्नई ने बिना विकेट गंवाए यह मैच 10 विकेट से अपने नाम कर लिया. शेन वॉटसन ने नाबाद 83 रन और फाफ डुप्लेसिस ने नाबाद 87 रनों की पारी खेली.

बिना विकेट खोए सबसे बड़े चेज का रिकॉर्ड

आईपीएल 2020 में चेन्नई सुपर किंग्स पहली ऐसी टीम बन गई है जिसे इस सीजन में 10 विकेट जीत मिली है. चेन्नई इससे पहले साल 2013 में भी यह कारनामा कर चुकी है.

An emphatic win by @ChennaiIPL in Match 18 of #Dream11IPL.



Second 10 wickets win for #CSK. Their first one was also against KXIP in 2013.



They are also the first team in #Dream11IPL 2020 to win batting second in Dubai. pic.twitter.com/qh77Wrc27J