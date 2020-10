फ्रेंच ओपन: नडाल 14वीं बार क्वार्टर फाइनल में, रोलां गैरो पर रिकॉर्ड 97वीं जीत

स्पेनिश स्टार राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम मुकाबले में अमेरिका के क्वालिफायर सेबेस्टियन कोर्डा पर 6-1, 6-1, 6-2 की जीत से क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया. वह इस तरह रोलां गैरो पर 14वीं बार क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए.

अब क्वार्टर फाइनल में 34 साल के नडाल का सामना इटली के जानिक सिनर से होगा. रोलां गैरो पर नडाल की यह रिकॉर्ड 97वीं जीत है. यहां अब तक उन्होंने दो ही मुकाबले गंवाए हैं.

13वां फ्रेंच ओपन खिताब जीतने के प्रयास में जुटे नडाल ने अब तक एक भी सेट नहीं गंवाया है. फ्रेंच ओपन में खिताब से उनकी मेजर ट्रॉफियों की संख्या 20 हो जाएगी और वह रोजर फेडरर के रिकॉर्ड के बराबर पहुंच जाएंगे.

