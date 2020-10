IPL: डिविलियर्स ने ध्वस्त किया राजस्थान का चैलेंज, 7 विकेट से RCB की धमाकेदार जीत

आईपीएल के 13वें सीजन का 33वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के नाम रहा. शनिवार को दुबई में उसने राजस्थान रॉयल्स (RR) को 7 विकेट से मात दी. आरसीबी ने 19.4 ओवरों में 179/3 बनाकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया. बेंगलुरु की जीत के हीरो रहे एबी डिविलियर्स, जिन्होंने 22 गेंदों पर नाबाद 55 रनों की पारी खेली. डिविलियर्स की पारी में 6 छक्के शामिल रहे.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मौजूदा सीजन में छठी जीत हासिल की और उसके 12 अंक हो गए. यह उसका 9वां मैच था. बेंगलुरु ने राजस्थान से 3 अक्टूबर को पहला मैच भी जीता था. उधर, राजस्थान की यह छठी हार रही. बेंगलुरु नेट रन रेट के आधार पर तीसरे स्थान पर बरकरार है, जबकि राजस्थान भी 7वें पायदान पर ही है.

178 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बेंगलुरु को पहला झटका 23 के स्कोर पर लगा, जब एरॉन फिंच (14) लौटे. उसके बाद विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने दूसरे विकेट लिए 79 रन जोड़े.

102 के स्कोर पर बेंगलुरु को दो झटके लगे. एक तो पडिक्कल (35) आउट हुए और उसके बाद विराट कोहली (43) का विकेट गिरा. दोनों को क्रमश: राहुल तेवतिया और कार्तिक त्यागी ने लौटाया. विराट का कैच डीप मिडविकेट पर तेवतिया ने शानदार अंदाज में लपका.

इसके बाद एबी डिविलियर्स (नाबाद 55) ने चुनौती स्वीकर की और गुरकीरत सिंह मान (नाबाद 19) के साथ धमाकेदार अंदाज में जीत दिलाई. आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए थे और इस जोड़ी को राजस्थान रोक नहीं पाई. चौथी गेंद पर जोफ्रा आर्चर को छक्का जड़कर डिविलियर्स ने जीत का जश्न मनाया.

राजस्थान रॉयल्स ने 177/6 रन बनाए थे

राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया. उसने कप्तान स्टीव स्मिथ (57 रन, 36 गेंद, छह चौके और एक छक्का) के अर्धशतक की बदौलत 177/6 रन बनाए. स्मिथ इस मैच में नई योजना के साथ उतरे और नई जोड़ी को पारी के आगाज के लिए उतारा, जिन्होंने टीम को अच्छी शुरुआत कराई

स्मिथ ने बल्लेबाजी क्रम में नीचे उतरने का फैसला किया और पहले जोस बटलर के साथ चौथे विकेट के लिए 58 रन और फिर राहुल तेवतिया (नाबाद 19) पांचवें विकेट के लिए 46 रन जोड़े. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए क्रिस मॉरिस सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 4 ओवरों में 26 रन देकर 4 विकेट हासिल किए. युजवेंद्र चहल को एक ही ओवर में दो विकेट मिले.

उथप्पा और बेन स्टोक्स की नई जोड़ी उतरी

राजस्थान ने पारी का आगाज करने के लिए रोबिन उथप्पा (22 गेंदों में 41 रन, सात चौके और एक छक्का) और बेन स्टोक्स की नई जोड़ी को उतारा. टीम ने अच्छी शुरुआत की और पारी के 50 रन पूरे होने के बाद अपना पहला विकेट खोया. उथप्पा अच्छी लय में थे, उन्होंने तीसरे ओवर में वॉशिंगटन सुंदर पर चार चौके से 16 रन जुटाए. उन्होंने इस दौरान आईपीएल में अपने 4500 रन भी पूरे किए.

मॉरिस ने पहले विकेट की साझेदारी तोड़ी

उथप्पा ने चौथे ओवर की अंतिम गेंद पर इसुरू उदाना पर पारी का पहला छक्का लगाया, जिससे इस ओवर से टीम के स्कोर में 17 रन जुड़े. राजस्थान रॉयल्स को पहला झटका छठे ओवर में बेन स्टोक्स (15 रन) के रूप में लगा, तब स्कोर 50 रन था. मॉरिस ने पहले विकेट की साझेदारी तोड़कर आरसीबी को पहली सफलता दिलाई.

