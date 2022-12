FIFA World Cup 2022: गम और खुशी...हार के बाद फूट-फूटकर रोए रोनाल्डो, मोरक्को प्लेयर ने मां के साथ किया डांस

फीफा वर्ल्ड कप 2022 का अंतिम दौर शुरू हो चुका है, सेमीफाइनल के लिए चारों टीमें तय हो गई हैं. शनिवार को क्वार्टर फाइनल में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जब मोरक्को ने पुर्तगाल को मात दी और खुद सेमीफाइनल में जगह बना ली. मोरक्को ने इसी के साथ स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के वर्ल्ड कप जीतने का सपना भी तोड़ दिया.



मोरक्को ने पुर्तगाल को 1-0 से मात दी, जैसे ही मैच खत्म हुआ तब रोनाल्डो मैदान पर ही फूट-फूटकर रोने लगे. आंसू पोंछते हुए रोनाल्डो का मैदान से बाहर जाना, हर किसी ने देखा और फैन्स का दिल टूट गया. बता दें कि 36 साल के रोनाल्डो का यह आखिरी फुटबॉल वर्ल्ड कप था.



रोनाल्डो पहले ही ऐलान कर चुके थे कि शायद यह उनका आखिरी वर्ल्ड कप है, लेकिन वह इसे यादगार नहीं बना पाए. प्री-क्वार्टर फाइनल और क्वार्टर फाइनल मुकाबले में रोनाल्डो को स्टार्टिंग-11 में ही जगह नहीं मिली थी, वह बाद में मैदान में आए लेकिन कोई जादू नहीं बिखेर सके और उनका सपना टूट गया.

It hurts me to see Ronaldo like this man 💔 pic.twitter.com/MbRGnTcRO2