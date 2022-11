FIFA World Cup Portugal vs Ghana: क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रचा इतिहास, दिग्गजों को पछाड़ा, पुर्तगाल ने घाना को हराया

FIFA World Cup Portugal vs Ghana: कतर की मेजबानी में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 सीजन में स्टार फुटबॉल क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपना पहला मैच खेलने उतरे और अपना जादू बिखेर दिया. रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल का मुकाबला घाना से हुआ. यह मैच काफी रोमांचक रहा, जिसमें पुर्तगाल ने 3-2 से मैच जीत लिया.

पुर्तगाल के लिए पहला गोल रोनाल्डो ने ही दागा. उन्होंने यह गोल 65वें मिनट में पेनल्टी से किया. इस गोल के साथ ही रोनाल्डो ने इतिहास रच दिया है. वह पांच फीफा वर्ल्ड कप सीजन (2006, 2010, 2014, 2018, 2022) में गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए हैं.

मैच में गोल इस तरह हुए

फीफा रैंकिंग में 9वें नंबर पर है पुर्तगाल टीम

फीफा की वर्ल्ड रैंकिंग में रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल 9वें नंबर पर काबिज है, जबकि घाना 61वें नंबर पर मौजूद है. मैच में पुर्तगाल टीम ने शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा था. पहला हाफ बगैर गोल के बराबरी पर रहा था. मगर दूसरे हाफ में रोनाल्डो ने अपना कमाल दिखाया. इनके अलावा पुर्तगाल के लिए बाकी दो गोल ब्रूनो फर्नांडीस और राफेल लियाओ ने किए.

🇵🇹 Portugal picks up three points against Ghana after a hectic second half@adidasfootball | #FIFAWorldCup