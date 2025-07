इस स्टार फुटबॉलर की दर्दनाक हादसे में मौत, कुछ दिन पहले ही हुई थी शादी

पुर्तगाल और लिवरपूल के स्टार फुटबॉलर डिओगो जोटा और उनके भाई आंद्रे सिल्वा की स्पेन के जामोरा प्रांत में 3 जुलाई को एक कार दुर्घटना में मौत हो गई. दोनों एक लैम्बोर्गिनी में यात्रा कर रहे थे, जिसका टायर फटने से कार सड़क से फिसल गई और उसमें आग लग गई.

Diogo Jota had recently won the Nations League with Portugal. (Photo: Reuters)