Lionel Messi Celebration: ट्रॉफी चूमी, स्टेज पर नाचे...वर्ल्ड कप जीतने के बाद लियोनेल मेसी ने ऐसे मनाया जश्न, Video

लियोनेल मेसी का सपना पूरा हो गया है. फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर खिताब जीत लिया और अपने 36 साल के सूखे को खत्म किया. लियोनेल मेसी का यह आखिरी वर्ल्ड कप था, ऐसे में उनके लिए यह सोने पर सुहागा जैसा था. लियोनेल मेसी ने इस ऐतिहासिक जीत के बाद जमकर जश्न भी मनाया और खुशी से झूम उठे.

35 साल के लियोनेल मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना ने फ्रांस को फीफा फाइनल में पेनल्टी शूटआउट में हराया. मैच जब खत्म हुआ तब 3-3 की बराबरी पर यह छूटा, ऐसे में पेनल्टी शूटआउट तक मैच गया. यहां अर्जेंटीना ने 4-3 से जीत दर्ज की और इतिहास रच दिया.

The moment when a dream becomes reality 🏆#FIFAWorldCup | #Qatar2022