Lionel Messi FIFA World Cup: लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना टीम और SBI की पासबुक का गजब कनेक्शन! आई मीम्स की बाढ़

Lionel Messi FIFA World Cup: दुनिया के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 सीजन में धमाल मचा रखा है. उन्होंने अपनी कप्तानी में अर्जेंटीना टीम को फाइनल में पहुंचा दिया है. अब खिताब के लिए अर्जेंटीनाई टीम को फ्रांस के साथ टक्कर लेनी है. इससे पहले ही सोशल मीडिया पर मेसी को लेकर अलग ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है.

बता दें कि भारत में लियोनेल मेसी के फैन्स काफी संख्या में मौजूद हैं. इन भारतीयों का सपोर्ट भी अर्जेंटीना टीम को काफी ज्यादा मिलता देखा जा रहा है. मगर इसी को लेकर सोशल मीडिया पर एक अलग ही रंग देखने को मिल रहा है. लोगों ने यह कनेक्शन ढूंढ निकाला है कि आखिर क्यों भारतीय ज्यादातर मेसी की टीम को सपोर्ट करते हैं. इसके कई मीम्स भी वायरल हो रहे हैं.

यूजर्स ने ढूंढा SBI और अर्जेंटीना का कनेक्शन

दरअसल, यूजर्स ने मेसी की टीम अर्जेंटीना और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की पासबुक का कनेक्शन ढूंढ निकाला है. इस पासबुक की फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. फैन्स का मानना है कि एसबीआई की पासबुक और अर्जेंटीना देश के झंडे का रंग बिल्कुल एक जैसा है. यही वजह है कि भारतीय फैन्स ज्यादातर अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहे हैं.

Reason why Indians 🇮🇳 are biggest fan of Argentina 🇦🇷

SBI official partner of Argentina 😂🙋🏻‍♂️👇

(Copy pasted) pic.twitter.com/l6NdLGBaSD — Ved Mathur (@vedmathurBOP) December 16, 2022

SBI is the Oldest Fan of Argentina pic.twitter.com/Nc1dRlqpHe — xuenain 🚫🚸⚠ (@meer_xuenain) December 16, 2022

यूजर्स ने इस तरह फोटो शेयर कर लिए मजे

एक यूजर ने अर्जेटीना देश के झंडे और एसबीआई की पासबुक का फोटो साथ में शेयर किया. इसके साथ ही पोस्ट में मजाकिया अंदाज में लिखा, 'क्यों भारतीय अर्जेंटीना को सपोर्ट करते हैं, इसका कारण ये है. भारतीयों को लगता है कि यदि अर्जेंटीना हार जाती है, तो वह अपने सारे पैसे गंवा देंगे.'

दूसरे यूजर ने लिखा, 'भारतीय फैन्स अर्जेंटीना फुटबॉल टीम को क्यों सपोर्ट करते हैं, उसका एक कारण ये भी है वे जो पहनते हैं, उससे भारतीय काफी फैमिलियर हैं.' इस पोस्ट के साथ भी यूजर ने एसबीआई की पासबुक का फोटो शेयर किया.

One of the reasons why Indians love the Argentina football team - because they are so familiar with what they wear! 😀😛😂 #SBI #Argentina #football pic.twitter.com/isEVUFMQwC — Ananth Rupanagudi (@Ananth_IRAS) December 15, 2022

रविवार को होगा अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच फाइनल

कतर की मेजबानी में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 सीजन की दो फाइनलिस्ट टीमें तय हो गई हैं. यह दोनों टीमें लियोनेल मेसी की कप्तानी वाली अर्जेंटीना और डिफेंडिंग चैम्पियन फ्रांस हैं. दोनों के बीच खिताबी मुकाबला रविवार (18 दिसंबर) को खेला जाएगा. अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच यह मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 8.30 बजे से खेला जाएगा.

Got to feel bad for all other banks in Kerala. If Argentina win the World Cup, everyone's switching to SBI. pic.twitter.com/Wk5y5qLBx2 — Zucker Doctor (@DoctorLFC) December 16, 2022