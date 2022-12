France vs Morocco FIFA World Cup Semi final LIVE: किलियन एम्बाप्पे गोल्डन बूट की रेस में निकलेंगे आगे? फ्रांस vs मोरक्को मुकाबला थोड़ी देर में

France vs Morocco FIFA World Cup Semi final LIVE: कतर की मेजबानी में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 में दूसरा सेमीफाइनल मैच थोड़ी देर में खेला जाएगा. अल बायत स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले में डिफेंडिंग चैम्पियन फ्रांस की टक्कर मोरक्को से होगी.

यदि फ्रांस की टीम यह मुकाबला जीतती है, तो वह लगातार दूसरी और ओवरऑल चौथी बार फाइनल में एंट्री करेगी. इससे पहले फ्रांस ने तीन बार फाइनल खेला, जिसमें दो बार 1998 और 2018 में खिताब जीता है. जबकि 2006 में उपविजेता रही थी. वैसे फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में फ्रांस की टीम नंबर-4 पर है, जबकि मोरक्को 22वें नंबर की टीम है.

मोरक्को के पास पहली बार फाइनल में एंट्री का मौका

फ्रांस की टीम दो बार तीसरे और एक बार चौथे नंबर पर भी रही है. इस बार फ्रांस की टीम कुल सातवीं बार टॉप-4 में पहुंची है. वहीं दूसरी ओर मोरक्को की टीम पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची है. वह सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली अफ्रीकी टीम भी है. यदि मोरक्को जीतती है, तो वह बड़ा उलटफेर करते हुए फाइनल खेलने वाली पहली अफ्रीकी टीम बनते हुए इतिहास भी रच देगी.

एम्बाप्पे गोल्डन बूट की रेस में मेसी के बराबरी पर

दूसरी ओर फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे ने अब तक इस सीजन में 5 गोल दागे हैं. वह गोल्डन बूट की रेस में लियोनेल मेसी के साथ बराबरी पर खड़े हैं. इस वर्ल्ड कप में फ्रांस ने अब तक कुल 11 गोल दागे हैं, जबकि मोरक्को टीम सिर्फ 5 ही गोल कर सकी है. गोल के प्रयास में शॉट ऑन टारगेट देखें, तो इसमें भी फ्रांस आगे है. उसने 30 शॉट ऑन टारगेट दागे हैं, जबकि मोरक्को 13 बार ऐसा कर सकी है.

मोरक्को ने स्पेन-पुर्तगाल-बेल्जियम को हराया

डिफेंडिंग चैम्पियन फ्रांस की इस वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी ताकत उसका आक्रामक खेल रहा है. इसमें फॉरवर्ड किलियन एम्बाप्पे, ओलिवियर जिरूड और एंटोनी ग्रीजमैन सबसे बड़ी ताकत बने हैं. मगर मोरक्को टीम की ताकत उसकी मजबूत डिफेंडिंग लाइनअप रही है. इस टूर्नामेंट में मोरक्को ने प्री-क्वार्टर फाइनल में स्पेन और क्वार्टर फाइनल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल को हराया है. जबकि ग्रुप स्टेज में दुनिया की नंबर-2 टीम बेल्जियम को भी शिकस्त दी थी.

