FIFA World Cup 2022: ब्रूनो फर्नांडीस के कमाल से पुर्तगाल प्री-क्वार्टर फाइनल में, उरुग्वे के खिलाफ नहीं चला क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जादू

फीफा वर्ल्ड कप में 2022 में पुर्तगाल का शानदार प्रदर्शन जारी है. सोमवार (28 नवंबर) की देर रात लुसैल स्टेडियम में खेले गए ग्रुप-एच के मुकाबले में पुर्तगाल ने उरुग्वे को 2-0 से हरा दिया. इस जीतके साथ ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम ने अंतिम-16 (प्री-क्वार्टर फाइनल) में जगह बना ली है. इससे पहले फ्रांस और ब्राजील भी अंतिम-16 का टिकट का पक्का कर चुके हैं. उरुग्वे के खिलाफ पुर्तगाल की जीत के हीरो ब्रूनो फर्नांडीस रहे जिन्होंने दो गोल दागे. हालांकि कप्तान क्रिस्टियानो रोनालडो का इस मैच में जादू नहीं चला और उन्हें 82वें मिनट में सबस्टीट्यूट कर दिया गया.

पुर्तगाल की दो मैचों में यह दूसरी जीत है जिसके चलते वह ग्रुप-एच में छह अंकों के साथ टॉप पर है. वहीं घाना की टीम तीन अंको के साथ दूसरे नंबर पर है. जबकि एक-एक अंकों के साथ साउथ कोरिया तीसरे और उरुग्वे चौथे नंबर पर है. उरुग्वे को अगले राउंड में पहुंचने के लिए अब किसी भी हाल में घाना को हराना होगा.

