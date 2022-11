Fifa World Cup 2022 Opening Ceremony: कतर में फीफा वर्ल्ड कप की आज से शुरुआत, ओपनिंग सेरेमनी में BTS मचाएंगे धमाल, जानें पहले दिन की पूरी डिटेल

Fifa World Cup 2022 Opening Ceremony: दुनियाभर के फुटबॉल फैन्स के लिए उत्सव शुरू हो रहा है. कतर में आज (20 नवंबर) से फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 की शुरुआत हो रही है. 4 साल के अंतर पर होने वाला फुटबॉल वर्ल्ड कप अब लौटा है, बीच में कोरोना का काल भी दुनिया ने देखा था. ऐसे में अब फुटबॉल फैन्स के लिए एक बार फिर झूमने का मौका है.

रविवार को भारतीय समयानुसार, शाम 7.30 बजे शानदार ओपनिंग सेरेमनी होगी जिसमें दुनियाभर के बड़े-बड़े आर्टिस्ट परफॉर्म करेंगे. इनमें सबसे बड़ा नाम कोरियन बैंड BTS का है, जो यहां अपना जलवा बिखेंरेगे. ओपनिंग सेरेमनी के बाद आज ही ओपनिंग मैच भी होना है, जो मेजबान कतर और एक्वाडॉर के बीच खेला जाना है.

फीफा वर्ल्ड कप 2022 के पहले दिन क्या-क्या होने जा रहा है, यहां पूरी डिटेल जान लीजिए...

• 20 नवंबर 2022 यानी रविवार से कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 की शुरुआत हो रही है. पहले दिन धमाकेदार ओपनिंग सेरेमनी के अलावा एक मैच भी खेला जाना है. यह पहली बार है जब मिडिल ईस्ट में फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है.

The Official #FIFAWorldCup Fan Festival™ Anthem is here 🎵 Listen to Tukoh Taka featuring @NICKIMINAJ , @maluma , and @myriamfares ⤵️

• भारतीय समयानुसार रविवार शाम 7.30 बजे ओपनिंग सेरेमनी की शुरुआत होगी. इसमें कोरियन बैंड बीटीएस भी परफॉर्म करेगा. इनके अलावा मालुमा, निकी मिनाज़, मरियम फेरेस यहां पर इस वर्ल्ड कप का थीम सॉन्ग परफॉर्म करेंगे.

Let's get this party started! 🥳



The FIFA Fan Festival opens on 19 November in a BIG way! @maluma & @myriamfares are kicking this off in style at Al Bidda Park.