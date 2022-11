Iran vs England Fifa World Cup: फुटबॉल वर्ल्ड कप में मचा बवाल, सरकार के विरोध में ईरानी खिलाड़ियों ने नहीं गाया राष्ट्रगान

फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और ईरान के बीच मुकाबला शुरू होने से पहले ही बवाल पैदा हो गया. दरअसल ईरानी टीम ने मुकाबले से पहले राष्ट्रगान गाने से इनकार कर दिया. ईरान टीम ने यह फैसला देश में हो रहे सरकार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनकारियों के सपोर्ट में लिया है. ये प्रदर्शनकारी महिलाओं के लिए लागू सख्त ड्रेस कोड का विरोध कर रहे हैं.

कप्तान अलीरजा जहांबख्श ने कहा कि टीम सामूहिक रूप से तय करेगी कि ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में राष्ट्रगान गाने से इनकार किया जाए या नहीं. खिलाड़ियों के इस कदम को ईरान के राज्य टीवी द्वारा सेंसर कर दिया गया.

