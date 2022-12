FIFA World Cup 2022: एंजेल डि मारिया... अर्जेंटीना का सबसे बड़ा 'लकीचार्म', जिसने 4 फाइनल में इतिहास रचा है

अर्जेंटीना की टीम फुटबॉल जगत की नई चैम्पियन बन चुकी है. फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा दिया. इस जीत के साथ ही अर्जेंटीनी कप्तान लियोनेल मेसी का वर्ल्ड कप खिताब जीतने का सपना पूरा कर हो गया. अर्जेंटीना ने तीसरी बार वर्ल्ड कप खिताब जीता है. इससे पहले 1978 और 1986 के टूर्नामेंट में भी वह चैम्पियन बनने में कामयाब रही थी.

फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना की जीत के सूत्रधार स्टार मिडफील्डर एंजेल डि मारिया रहे. 34 साल के एंजेल डि मारिया को इससे पहले प्री-क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबले में स्टार्टिंग इलेवन में जगह नहीं मिली थी. लेकिन फाइन जैसे बड़े मैच में मारिया को स्टार्टिंग-11 में मौका मिला. मारिया टीम मैनेजमेंट की उम्मीदों पर पूरी तरह खरे उतरे. मारिया ने शानदार गोल करने के अलावा अर्जेंटीनी टीम के लिए पेनल्टी भी हासिल की.

क्लिक करें- फाइनल का वो हीरो, जो 'दीवार' ना बनता तो टूट जाता मेसी का सपना

फाइनल मुकाबले में खेल के 21वें मिनट में ओस्माने डेम्बेले पर पेनल्टी एरिया में एंजेल डि मारिया को गिरा दिया था जिसके चलते रेफरी ने अर्जेंटीना को पेनल्टी दे दिया. उस पेनल्टी को लियोनेल मेसी ने भुनाने में कोई गलती नहीं की. फिर खेल के 36वें मिनट में एंजेल डि मारिया टीम के लिए गोल करने में सफल रहे. वैसे इस गोल में मैक एलेस्टर की भी अहम भूमिका रही थी जिन्होंने जबरदस्त पास दिया था. मारिया को 64वें मिनट में सब्टीट्यूट कर दिया था लेकिन तबतक वह अपनी छाप छोड़ चुके थे.

Lusail witnesses the @Oficial7DiMaria MANIA 💥



The man for the BIG OCCASION with a splendid finish ⭐



Keep watching the #FIFAWorldCup Final ➡ LIVE on #JioCinema & #Sports18 📺📲#ARGFRA #ArgentinaVsFrance #Qatar2022 #FIFAWConJioCinema #FIFAWConSports18 pic.twitter.com/1S9SNBnsjq