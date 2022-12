FIFA World Cup 2022: फाइनल का वो हीरो, जो 'दीवार' ना बनता तो टूट जाता मेसी का सपना

अर्जेंटीना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया. लुसैल स्टेडियम में हुए फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से शिकस्त दी. इस जीत के साथ ही लियोनेल मेसी का वर्ल्ड कप जीतने का सपना पूरा हो गया. अर्जेंटीना ने तीसरी बार वर्ल्ड कप टाइटल अपने नाम किया है. इससे पहले साल 1978 और 1986 के वर्ल्ड कप में भी उसने खिताब अपने नाम किया था.

फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना की जीत के रियल हीरो गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज रहे. 30 साल के मार्टिनेज ने पेनल्टी शूटआउट में दो बेहतरीन सेव किए जिसने अर्जेंटीनी टीम की जीत की कहानी लिख दी. मार्टिनेज को फीफा वर्ल्ड कप में शानदार खेल दिखाने के लिए गोल्डन ग्लव्स अवॉर्ड दिया गया. गोल्डन ग्लव्स पुरास्कार वर्ल्ड कप के बेस्ट गोलकीपर को मिलता है.

The third nation to win a #FIFAWorldCup Final on penalties 🔥 Watch the 🤯 penalty shoot-out from #FRAARG 📽️ #Qatar2022 #WorldsGreatestShow #FIFAWConJioCinema #FIFAWConSports18 pic.twitter.com/OwAIjHdqi7

विश्व कप ट्रॉफी उठाना जितना मेसी या अर्जेंटीना का सपना था, उतना ही मार्टिनेज का भी था. मार्टिनेज के लिए फाइनल तक का सफर अपने आप में काफी असाधारण रहा. रूस में हुए 2018 वर्ल्ड कप में जब फ्रांस 16 के हाथों हारकर अर्जेंटीना टूर्नामेंट से बाहर हुआ तो मार्टिनेज अपने भाई के साथ स्टैंड्स में मौजूद थे. तभी मार्टिनेज ने ठान लिया था कि वह 2022 में विश्व कप जीतेंगे.

फीफा वर्ल्ड कप 2022 के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नीदरलैंड के खिलाफ भी मार्टिनेज ने पेनल्टी शूटआउट में दो सेव किए थे. क्वार्टर फाइनल में जीत के बाद अर्जेंटीना के कई खिलाड़ी बाद लुटारो मार्टिनेज की ओर दौड़ परे, वहीं लियोनेल मेसी एमिलियानो मार्टिनेज की तरफ भागे. इससे पता चलता है कि अर्जेंटीनी टीम मैनजेमेंट और कप्तान मेसी को इस गोलकीपर पर कितना भरोसा था.

One of the ♾ reasons why @emimartinezz1 won the Golden Glove 🧤



📽️ Is THIS the SAVE that won #Argentina the #FIFAWorldCup 🏆?#ARGFRA #Qatar2022 #FIFAWorldCupFinal #Argentina #FIFAWConJioCinema #FIFAWConSports18 pic.twitter.com/P4Io0JrrQi