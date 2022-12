FIFA World Cup Croatia vs Morocco LIVE: पहले हाफ में क्रोएशिया का तूफानी खेल, दागा दूसरा गोल, मोरक्को के खिलाफ 2-1 से आगे

FIFA World Cup Croatia vs Morocco LIVE: कतर की मेजबानी में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 में तीसरे नंबर पर कौन सी टीम रहेगी, इसका फैसला थोड़ी देर में होने वाला है. तीसरे नंबर के लिए क्रोएशिया और मोरक्को की टीम के बीच मुकाबला खेला जा रहा है. हारने वाली टीम चौथे नंबर पर रहते हुए टूर्नामेंट खत्म करेगी.

मैच के हाइलाइट्स...

मोरक्को और क्रोएशिया सेमीफाइनल में हारे

पिछली बार की उपविजेता रही क्रोएशिया और मोरक्को की टीम ने इस फीफा वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया है. दोनों ही टीमों ने सेमीफाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन बदकिस्मती रही कि वह अपना मैच हार गईं और खिताब जीतने का सपना भी टूट गया. फीफा रैंकिंग में क्रोएशियाई टीम 12वें और मोरक्को 22वें पायदान पर है.

Lineups for #HRV and #MAR are in! 📝 💭 Score Predictions? #FIFAWorldCup | #Qatar2022

दोनों टीमों को अर्जेंटीना-फ्रांस ने हराया

पहले सेमीफाइनल में लियोनेल मेसी की कप्तानी वाली अर्जेंटीना टीम ने क्रोएशिया को 3-0 से करारी शिकस्त दी थी. इस मैच में मेसी ने एक गोल दागा था और एक गोल असिस्ट किया था. जबकि दूसरे सेमीफाइनल में डिफेंडिंग चैम्पियन फ्रांस ने मोरक्को की टीम को 2-0 से करारी शिकस्त दी थी.

इस वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच दूसरा मैच

क्रोएशिया और मोरक्को मौजूदा वर्ल्ड कप में इससे पहले भी एक-दूसरे के खिलाफ मैच खेल चुके हैं. दोनों ही टीमें एक ही ग्रुप में थी, जहां उनका मुकाबला हुआ था. यह मैच 0-0 से बराबरी पर रहा था. इससे पहले इन दोनों टीमों के बीच 1996 में हसन-II ट्रॉफी में एक बार सामना हुआ था. तब वह मैच भी 2-2 की बराबरी पर छूटा था.

The Atlas Lions' journey at #Qatar2022 has been one to savour 🇲🇦



🎞️ Discover what drives Morocco and the nation's the rich culture.#FIFAWorldCup