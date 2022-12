FIFA World Cup 2022: लियोनेल मेसी, किलियन एमबाप्पे... फीफा वर्ल्ड कप अवॉर्ड्स की रेस में ये स्टार्स

कतर में खेला जा रहा फीफा वर्ल्ड कप अपने समापन की ओर बढ़ चला है. 18 दिसंबर को अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच होने वाले फाइनल मुकाबले के साथ ही इस बार का सीजन समाप्त हो जाएगा. फीफा वर्ल्ड कप की विजेता टीम को तो चमचमाती ट्रॉफी मिलेगी ही. वहीं गोल्डन बूट, गोल्डन ग्लव्स और गोल्डन बॉल जैसे अवॉर्ड भी दिए जाने हैं जिसके लिए खिलाड़ियों में काफी तगड़ा मुकाबला है.

टूर्नामेंट का सबसे प्रतिष्ठित अवॉर्ड गोल्डन बूट है जो सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी को दिया जाना है. इस अवार्ड के विजेता को सोने की एक शू (जूता) दी जाएगी. गोल्डन बूट अवॉर्ड की रेस में फ्रांस के स्टार फुटबॉलर किलियन एमबाप्पे और अर्जेंटीनी कप्तान लियोनेल मेसी फिलहाल सबसे आगे हैं. मेसी और एमबाप्पे ने दोनों ने ही अबतक छह मुकाबलों में पांच गोल दागे हैं. अर्जेंटीना के जूलियन अल्वारेज और फ्रांस के ओलिवर गिरोड भी 4-4 गोल के साथ गोल्डन बूट की रेस में कायम हैं.

गोल्डन बूट के दावेदार:

1. लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना)- 5 गोल

2. किलियन एमबाप्पे (फ्रांस)- 5 गोल

3. ओलिवर गिरोड (फ्रांस)- 4 गोल

4. जूलियन अल्वारेज (अर्जेंटीना)- 4 गोल

गोल्डन बॉल पुरस्कार फीफा विश्व कप के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को प्रदान किया जाता है. इस अवॉर्ड को जीतने वाले प्लेयर्स को सोने की गेंद मिलती है. खास बात यह है कि पिछले छह वर्ल्ड कप में से पांच में गोल्डन बॉल उस खिलाड़ी को मिली जिसकी टीमें फाइनल मुकाबलों में पराजित हुई थी. ऐसे में अबकी बार भी रनर-अप टीम के ही प्लेयर को गोल्डन बॉल मिलने की उम्मीद है.

यदि फ्रांस की टीम फाइनल मुकाबले में हारती है तो किलियन एमबाप्पे, एंटोनी ग्रीजमैन और ओलिवर गिरोड जैसे प्लेयर गोल्डन बॉल के दावेदार होंगे. वहीं अर्जेंटीनी टीम के हारने की स्थिति में लियोनेल मेसी, जूलियन अल्वारेज जैसे प्लेयर्स इस प्रतिष्ठित अवॉर्ड की रेस में रहेंगे.

गोल्डन बॉल की रेस में ये खिलाड़ी:

1. किलियन एमबाप्पे (फ्रांस)

2. एंटोनी ग्रीजमैन (फ्रांस)

3. लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना)

4. ओलिवर गिरोड (फ्रांस)

5. जूलियन अल्वारेज (अर्जेंटीना)

गोलकीपर को मिलेगा गोल्डन ग्ल्व्स

गोल़्डन ग्ल्वस टूर्नामेंट के बेस्ट गोलकीपर को दिया जाता है. इस अवॉर्ड की शुरुआत लेव याशिन के सम्मान में साल 1994 में हुई थी. फिर 2010 के वर्ल्ड से इसका नाम बदलकर गोल्डन ग्ल्व्स कर दिया गया.

Adidas Golden Ball winners through the years ⭐



Who will be the winner in 2022? #FIFAWorldCup #Qatar2022