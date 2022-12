FIFA World Cup Brazil vs Croatia: पांच बार का चैम्पियन ब्राजील बाहर, पेनल्टी शूटआउट में हराकर क्रोएशिया सेमीफाइनल में पहुंचा

FIFA World Cup Brazil vs Croatia: कतर की मेजबानी में खेला जा रहा फीफा वर्ल्ड कप 2022 में शुक्रवार (9 दिसंबर) को क्वार्टर फाइनल का पहला मैच खेला गया. मैच में पांच बार की चैम्पियन ब्राजील का मुकाबला क्रोएशिया से हुआ. मैच काफी रोमांचक रहा, जिसमें क्रोएशिया ने पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बना ली है.

अब सेमीफाइनल मुकाबले में क्रोएशिया की टक्कर अर्जेंटीना और नीदरलैंड में से किसी एक टीम से होगी. अर्जेंटीना और नीदरलैंड के बीच दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. क्रोएशिया अब खिताब अपने नाम करने से सिर्फ दो जीत दूर है.

क्रोएशियाई टीम ने पिछली बार वर्ल्ड कप फाइनल खेला था, तब फ्रांस से हार मिली थी. वहीं, ब्राजील 2014 के बाद से अब तक सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा है. नेमार की टीम पिछली बार भी क्वार्टर फाइनल में ही हारकर बाहर हुई थी.

Croatia advance to the Semi-final! 👏 @adidasfootball | #FIFAWorldCup

नेमार ने रचा इतिहास, लीजेंड पेले की बराबरी कर ली

ब्राजील और क्रोएशिया के बीच यह मैच काफी रोमांचक रहा, जो निर्धारित समय तक बगैर गोल के ही बराबरी पर रहा था. इसके बाद मैच में एक्ट्रा टाइम दिया गया. एक्स्ट्रा टाइम में नेमार ने धमाल किया.

नेमार ने 105+1वें मिनट में गोल दागकर ब्राजील को 1-0 से बढ़त दिलाई. ये गोल लुकास पिक्वेटा ने असिस्ट किया. इसी के साथ नेमार ने इतिहास भी रच दिया है. उनका यह 77वां इंटरनेशनल गोल रहा. इसी के साथ उन्होंने महान फुटबॉलर पेले की भी बराबरी कर ली है.

ब्रूनो ने गोल दागकर मैच फिर बराबर किया

ब्राजील की इस बढ़त पर क्रोएशियाई स्टार स्ट्राइकर ब्रूनो पेटकोविच ने पानी फेर दिया. ब्रूनो ने दूसरे एक्स्ट्रा टाइम में यानी 117वें मिनट में गोल दागकर एक बार फिर मैच 1-1 से बराबरी पर कर दिया. ब्रूनो के इस घातक गोल को मिस्लाव ओसेक ने असिस्ट किया. इस तरह एक्स्ट्रा टाइम में भी मैच 1-1 से बराबरी पर रहा, जिसके बाद पेनल्टी शूटआउट में फैसला हुआ, जहां क्रोएशिया ने 4-2 से जीत दर्ज की.

There's more action to come after a goalless 90 minutes... #FIFAWorldCup | #HRV #BRA