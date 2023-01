Cristiano Ronaldo: क्रिस्टियानो रोनाल्डो 1800 करोड़ लेकर भी सऊदी अरेबियन क्लब के लिए डेब्यू नहीं कर सकेंगे, क्यों हो रही देरी?

Cristiano Ronaldo signs Saudi Arabian club Al-Nassr: वर्ल्ड के दिग्गज फुटबॉलर्स में से एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए नया साल 2023 कई सारी खुशियां लेकर आया है. उन्होंने सऊदी अरब के क्लब अल-नासर एफसी (Al-Nassr FC) को जॉइन कर लिया है. रोनाल्डो और क्लब के बीच हर साल 20 मिलियन यूरो (करीब 1800 करोड़ रुपये) की डील हुई है.

रोनाल्डो ने इस क्लब के साथ साल 2025 तक के लिए करार किया है. इतनी भारी भरकर कीमत लेने के बावजूद रोनाल्डो इस क्लब के लिए अभी डेब्यू नहीं कर सकेंगे. इसके लिए रोनाल्डो को अभी थोड़ा इंतजार करना होगा. इसका मुख्य कारण रोनाल्डो पर लगा दो मैचों का प्रतिबंध है.

इस कारण रोनाल्डो पर लगा था प्रतिबंध

दरअसल, अल-नासर क्लब को अपना अगला मैच शुक्रवार (6 जनवरी) को खेलना है. रोनाल्डो इस मैच में नहीं खेल सकेंगे, क्योंकि उन पर दो मैचों का बैन लगा है. उन पर यह प्रतिबंध इंग्लैंड के घरेलू टूर्नामेंट एफए कप के तहत पिछले साल नवंबर में लगा था. बता दें कि पिछले साल ही अप्रैल में एक मैच के बाद रोनाल्डो ने एक फैन का मोबाइल फोन हाथ से गिराकर तोड़ दिया था.

